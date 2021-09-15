Rodrygo brilha e Real Madrid vence a Inter de Milão nos minutos finais pela Champions League

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

O Real Madrid bateu a Inter de Milão por 1 a 0, fora de casa, no Estádio Giuseppe Meazza, pela primeira rodada do Grupo D da Champions League. A equipe italiana foi objetiva na partida e conseguiu chegar com perigo, mas Courtois salvou o Real. O brasileiro Rodrygo saiu do banco para marcar o gol da vitória merengue.

> Confira a tabela e os jogos da Champions LeagueINTER OBJETIVOA posse de bola foi bem equilibrada no primeiro tempo. Porém, a Inter de Milão teve mais objetividade com a bola no pé e buscou o gol o tempo todo. Ao final da primeira etapa, a Inter conseguiu 14 finalizações contra 5 do Real Madrid. A equipe italiana teve 4 chances de gols que foram paradas pelo goleiro Courtois.

REAL EQUILIBRA No segundo tempo, o Real Madrid conseguiu equilibrar a partida e pressionou a Inter de Milão. A equipe espanhola conseguiu criar boas oportunidades pelo lado esquerdo com Vinícius Júnior, que deu profundidade ao Real.

RODRYGO DECIDECom muita emoção, Rodrygo marcou o gol da vitória no final e foi o cara do jogo. O brasileiro entrou durante a segunda etapa e decidiu a partida. Aos 43 minutos do segundo tempo, Valverde lança a bola na área, Camavinga ajeita para Rodrygo bater forte para dentro do gol.