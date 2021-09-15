Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rodrygo brilha e Real Madrid vence a Inter de Milão nos minutos finais pela Champions League
futebol

Rodrygo brilha e Real Madrid vence a Inter de Milão nos minutos finais pela Champions League

A Inter de Milão buscou o ataque o tempo todo, mas Courtois salvou a equipe merengue; Rodrygo saiu do banco para decidir a partida
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 18:17

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 18:17

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O Real Madrid bateu a Inter de Milão por 1 a 0, fora de casa, no Estádio Giuseppe Meazza, pela primeira rodada do Grupo D da Champions League. A equipe italiana foi objetiva na partida e conseguiu chegar com perigo, mas Courtois salvou o Real. O brasileiro Rodrygo saiu do banco para marcar o gol da vitória merengue.
> Confira a tabela e os jogos da Champions LeagueINTER OBJETIVOA posse de bola foi bem equilibrada no primeiro tempo. Porém, a Inter de Milão teve mais objetividade com a bola no pé e buscou o gol o tempo todo. Ao final da primeira etapa, a Inter conseguiu 14 finalizações contra 5 do Real Madrid. A equipe italiana teve 4 chances de gols que foram paradas pelo goleiro Courtois.
REAL EQUILIBRA No segundo tempo, o Real Madrid conseguiu equilibrar a partida e pressionou a Inter de Milão. A equipe espanhola conseguiu criar boas oportunidades pelo lado esquerdo com Vinícius Júnior, que deu profundidade ao Real.
RODRYGO DECIDECom muita emoção, Rodrygo marcou o gol da vitória no final e foi o cara do jogo. O brasileiro entrou durante a segunda etapa e decidiu a partida. Aos 43 minutos do segundo tempo, Valverde lança a bola na área, Camavinga ajeita para Rodrygo bater forte para dentro do gol.
SEQUÊNCIAA Inter de Milão volta a campo no sábado, dia 18, para enfrentar o Bologna pela quarta rodada da Serie A. Já o Real Madrid retorna a campo no domingo para enfrentar o Valencia, pela quinta rodada da La Liga.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internazionale real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES
Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados