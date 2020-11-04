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futebol

Rodriguinho projeta decisão na Copa Sul-Americana

Meio-campista está de volta ao time e deve começar a partida no time titular de Mano Menezes...

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 19:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 nov 2020 às 19:44
Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
Após se recuperar de lesão muscular, o meia Rodriguinho será a novidade do Bahia para o jogo decisivo contra o Melgar, válido pela Segunda Fase da Copa Sul-Americana.Experiente, o meio-campista demonstrou confiança e espera ser decisivo para o Esquadrão de Aço continuar vivo no torneio continental.
‘São tipos de jogos que eu gosto. Mata-mata sempre tem aquele gostinho especial. Lógico que toda partida a gente entra para tentar fazer o melhor, mas, sabendo que não vai ter o amanhã, a gente tenta se concentrar cada vez para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível. E não vai ser diferente dessa vez. Sabemos que temos que reverter esse placar. Os jogadores estão motivados para que possam fazer um excelente jogo e se classificar. E eu vou estar aqui também para tentar fazer o máximo e ajudar meus companheiros a sair com essa classificação’, afirmou na coletiva de imprensa, antes de completar:
‘Primeiro, pressionar a equipe adversária, não deixá-los confortáveis em nenhum minuto do jogo. Segundo, não tomar gols, para que não se amplie a vantagem e que a gente possa estar vivo o tempo inteiro dentro do jogo; sair na frente, que é óbvio, no futebol facilita muito as coisas e coloca a responsabilidade um pouco do outro lado. E, assim que aparecer a primeira oportunidade, concluir e fazer o gol para que a gente possa ter mais confiança ainda para poder buscar o segundo. Então são formas que são claras, todo mundo entende, que a gente tem que colocar em prática dentro do campo amanhã’.
No jogo de ida, o Bahia foi superado por 1 a 0. Agora, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença. Se devolver o placar, a eliminatória será definida nos pênaltis.

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