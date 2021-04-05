Rodrigo Varanda posta foto em quadra de futsal sem máscara; atacante do Corinthians se justifica

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

- Estou recebendo bastante mensagens, falando que eu estava quebrando o procedimento de Covid, só tirei a máscara para postar a foto. E sobre a quadra, é na minha comunidade, onde minha filha mora, não tem como eu não frequentar o ambiente - escreveu Varanda.

Em março, o elenco do Timão registrou 15 casos de Covid-19, além de membros da comissão técnica, diretoria e colaboradores.

Enquanto o clube vivia esse surto, dois jogadores, Otero e Jô, publicaram fotos em um resort, onde, assim como Varanda, estavam sem máscara e desrespeitando as medidas de distanciamento social.

Em ambas as situações o Corinthians não se manifestou oficialmente e optou por resolver as questões internamente.

Rodrigo Varanda tem 18 anos e foi promovido ao elenco profissional corintiano nesta temporada, sendo o único das pratas da casa recém-alçados o time principal que vem tendo sequência entre os titulares. Até aqui, ele esteve entre os 11 titulares em todos os sete jogos da equipe do Parque São Jorge neste ano esportivo.