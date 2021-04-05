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  • Rodrigo Varanda posta foto em quadra de futsal sem máscara; atacante do Corinthians se justifica
futebol

Rodrigo Varanda posta foto em quadra de futsal sem máscara; atacante do Corinthians se justifica

De acordo com o atacante, ele tirou a proteção facial apenas para fazer o registro. Elenco corintiano viveu recente surto de Covid-19...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 06:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
- Estou recebendo bastante mensagens, falando que eu estava quebrando o procedimento de Covid, só tirei a máscara para postar a foto. E sobre a quadra, é na minha comunidade, onde minha filha mora, não tem como eu não frequentar o ambiente - escreveu Varanda.
Em março, o elenco do Timão registrou 15 casos de Covid-19, além de membros da comissão técnica, diretoria e colaboradores.
Enquanto o clube vivia esse surto, dois jogadores, Otero e Jô, publicaram fotos em um resort, onde, assim como Varanda, estavam sem máscara e desrespeitando as medidas de distanciamento social.
Em ambas as situações o Corinthians não se manifestou oficialmente e optou por resolver as questões internamente.
Rodrigo Varanda tem 18 anos e foi promovido ao elenco profissional corintiano nesta temporada, sendo o único das pratas da casa recém-alçados o time principal que vem tendo sequência entre os titulares. Até aqui, ele esteve entre os 11 titulares em todos os sete jogos da equipe do Parque São Jorge neste ano esportivo.
O camisa 30 marcou um gol, este que garantiu o empate em 2 a 2 no clássico contra o Palmeiras, pela segunda rodada do Paulistão, no dia 3 de março, na Neo Química Arena.

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