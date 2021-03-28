Rodrigo Varanda festeja dois anos do primeiro contrato com o Corinthians

Crédito: Rodrigo Varanda tem um gol marcado pelo Timão (Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Há dois anos, o atacante Rodrigo Varanda assinava seu primeiro contrato profissional com o Corinthians. Na época, o jogador tinha 16 anos e estava no elenco sub-17.Hoje aos 18 anos e titular nos últimos sete jogos, Rodrigo Varanda comemora o momento. Ele soma um gol e uma assistência pelo Corinthians e tem sido o jovem mais utilizado pelo técnico Vagner Mancini.

- Muito feliz com essa oportunidade que me foi dada. Agradeço demais aos meus familiares, clube, diretoria, empresários. Espero e vou trabalhar com muita vontade pra dar alegria ao nosso torcedor - disse.