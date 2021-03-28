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futebol

Rodrigo Varanda festeja dois anos do primeiro contrato com o Corinthians

Atacante de 18 anos tem sido o jovem mais utilizado pelo técnico Vagner Mancini neste início de temporada...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 05:00

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2021 às 05:00
Crédito: Rodrigo Varanda tem um gol marcado pelo Timão (Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Há dois anos, o atacante Rodrigo Varanda assinava seu primeiro contrato profissional com o Corinthians. Na época, o jogador tinha 16 anos e estava no elenco sub-17.Hoje aos 18 anos e titular nos últimos sete jogos, Rodrigo Varanda comemora o momento. Ele soma um gol e uma assistência pelo Corinthians e tem sido o jovem mais utilizado pelo técnico Vagner Mancini.
- Muito feliz com essa oportunidade que me foi dada. Agradeço demais aos meus familiares, clube, diretoria, empresários. Espero e vou trabalhar com muita vontade pra dar alegria ao nosso torcedor - disse.
Nascido em Guarulhos, Rodrigo Varanda passou a maior parte da vida como jogador do Corinthians. Ele chegou ao clube com apenas seis e fez trajetória pelo futsal e todas as categorias de base até estrear como profissional diante do Red Bull Bragantino, no dia 28 de fevereiro deste ano.

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