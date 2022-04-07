Rodrigo Varanda é anunciado pela Chapecoense e sonha com o acesso

A Chapecoense tem novo reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. O jovem atacante, Rodrigo Varanda, chega ao oeste catarinense como grande opção em busca do objetivo da temporada, o retorno a elite do futebol brasileiro. Com 19 anos, o jogador chega do Corinthians em busca de novas oportunidades e para ajudar o Verdão na competição nacional.

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Atacante de velocidade e de boa finalização, Varanda estreou no profissional do Timão na temporada 2021. Naquele ano, atuou em 10 partidas fez um gol e deu uma assistência. O tento marcado pelo jovem jogador aconteceu em um clássico, contra o Palmeiras, que terminou empatado em 2 a 2. Na última Copa São Paulo também foi destaque marcando dois gols em cinco jogos com a camisa do Corinthians.

'Uma honra vestir essa camisa. A Chapecoense é um clube grande, de camisa pesada e com certeza fará um grande Campeonato Brasileiro. Chego para trabalhar, dar o meu melhor e trazer muitas alegrias para a torcida juntamente com meus companheiros. O dia a dia será de trabalho duro em busca dos objetivos do clube para a temporada', afirma Varanda.

Rodrigo chega ao time de Santa Catarina por empréstimo até o fim da temporada e o seu contrato contém uma cláusula de liberação automática em caso de proposta de clubes do exterior. A Chapecoense vai estrear na Série B, no próximo sábado (9), contra a equipe do Ituano.