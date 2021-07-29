Rodrigo Pastana admite negociar Marcelo Moreno se proposta chegar ao Cruzeiro

O atacante Marcelo Moreno pode sim deixar o Cruzeiro. As notícias de que ele poderia ir para o Colo-Colo, do Chile, se intensificaram nos últimos dias, com comentários do seu empresário sobre o assunto. Todavia, a Raposa até aceita liberar o jogador, que tem contrato com o time mineiro até o fim do ano que vem, desde que a multa rescisória, de R$ 2,2 milhões, seja paga. O diretor de futebol do clube, Rodrigo Pastana, disse que por enquanto não houve proposta pelo jogador, de 33 anos, masaceitar conversar com os chilenos se o interesse pelo atleta for mantido. - A cláusula de saída do Marcelo Moreno está fixada por contrato em 375 mil euros. Nós soubemos do interesse do Colo-Colo por terceiro, mas o preço está definido. Não fechamos as portas para uma saída do Moreno ao Colo-Colo. Se chegar uma proposta pelo jogador, claro que estudaremos, mas as condições para o negócio estão aí-disse Pastana. Moreno tem se mostrado a favor de seguir no Cruzeiro, posição que a direção do clube mineiro confirma.