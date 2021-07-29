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Rodrigo Pastana admite negociar Marcelo Moreno se proposta chegar ao Cruzeiro

O diretor de futebol da Raposa disse, entretanto, que o jogador deseja seguir no clube...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2021 às 18:00
Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro
O atacante Marcelo Moreno pode sim deixar o Cruzeiro. As notícias de que ele poderia ir para o Colo-Colo, do Chile, se intensificaram nos últimos dias, com comentários do seu empresário sobre o assunto. Todavia, a Raposa até aceita liberar o jogador, que tem contrato com o time mineiro até o fim do ano que vem, desde que a multa rescisória, de R$ 2,2 milhões, seja paga. O diretor de futebol do clube, Rodrigo Pastana, disse que por enquanto não houve proposta pelo jogador, de 33 anos, masaceitar conversar com os chilenos se o interesse pelo atleta for mantido. - A cláusula de saída do Marcelo Moreno está fixada por contrato em 375 mil euros. Nós soubemos do interesse do Colo-Colo por terceiro, mas o preço está definido. Não fechamos as portas para uma saída do Moreno ao Colo-Colo. Se chegar uma proposta pelo jogador, claro que estudaremos, mas as condições para o negócio estão aí-disse Pastana. Moreno tem se mostrado a favor de seguir no Cruzeiro, posição que a direção do clube mineiro confirma.
- Posso dizer que o próprio jogador nos disse que desejava cumprir o contrato no nosso clube. Não recebemos nenhuma proposta formal pelo Marcelo Moreno. Se chegar, vamos ver o que acontece. Mas, até agora, nada formal. Marcelo Moreno não esteve em campo nos duelos da Raposa contra Remo e Vila Nova. pois estava resolvendo problemas pessoais. Diante do Londrina, nesta sexta-feira, 30 de julho, deve estar de volta entre os relacionados.

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