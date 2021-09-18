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futebol

Rodrigo Muniz faz o primeiro gol pelo Fulham, mas perde pela segundona do Campeonato Inglês

Ex-Flamengo, atacante de 20 anos começa no banco, mas desencanta logo em seu segundo jogo na competição...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 18:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2021 às 18:37
Crédito: Divulgação / Fulham
Em apenas seu segundo jogo pelo Fulham, da Inglaterra, o atacante Rodrigo Muniz já desencantou e marcou o primeiro gol dele pelo novo clube, mesmo saindo do banco. Foi neste sábado, na derrota de 2 a 1 para o Reading, em jogo da Segunda Divisão Inglesa, a Championship. Ejaria marcou os dois dos visitantes, enquanto o mineiro descontou no final da partida.
Vendido pelo Flamengo em agosto deste ano, Rodrigo Muniz tem 20 anos e luta pelo acesso com o time da capital inglesa, logo na temporada seguinte ao rebaixamento. O Fulham é o segundo lugar, com 16 pontos em em oito jogos. O líder é o Bournemouth, que tem 18 pontos.

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