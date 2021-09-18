Rodrigo Muniz faz o primeiro gol pelo Fulham, mas perde pela segundona do Campeonato Inglês

Em apenas seu segundo jogo pelo Fulham, da Inglaterra, o atacante Rodrigo Muniz já desencantou e marcou o primeiro gol dele pelo novo clube, mesmo saindo do banco. Foi neste sábado, na derrota de 2 a 1 para o Reading, em jogo da Segunda Divisão Inglesa, a Championship. Ejaria marcou os dois dos visitantes, enquanto o mineiro descontou no final da partida.