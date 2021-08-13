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futebol

Rodrigo Muniz embarca para Europa; atacante deixa o Flamengo rumo ao Fulham

Rodrigo Muniz foi negociado pelo Flamengo, que recebe boa quantia e mantém percentual dos direitos do centroavante de 20 anos...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 10:02

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 10:02
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
A negociação foi longa, mas Rodrigo Muniz, enfim, está partindo rumo à Europa. O atacante viaja nesta sexta-feira para a Espanha, onde cumprirá quarentena, antes de ir para Inglaterra. Vendido pelo Flamengo, o jovem centroavante defenderá o Fulham, clube da segunda divisão nacional. Nas tratativas, o Rubro-Negro conseguiu manter 25% dos direitos do jogador.A diretoria do Flamengo ainda não confirma o negócio e mantém os valores em sigilo. Contudo, a negociação vai render aos cofres do clube 8 milhões de euros, cerca de R$ 50 milhões, segundo o jornal "O Dia". O pagamento será realizado em duas parcelas de 4 milhões de euros: uma em 2021, a segunda em 2022.Artilheiro de diversos torneios nas divisões de base, Rodrigo Muniz passou a receber oportunidades na equipe principal do Flamengo em 2020, e sempre mostrou o faro de gol. Em 32 partidas - sendo 10 como titular - marcou 10 gols.
Na atual temporada, Muniz estava entre os principais goleadores do time com nove gols, atrás de Gabriel Barbosa (22), Bruno Henrique e Pedro (ambos com 11) e Arrascaeta (9). O centroavante ainda participou dos títulos do Brasileirão de 2020, dos Cariocas de 2020 e 2021, e da Supercopa do Brasil de 2021.
Como um "Garoto do Ninho", o atacante ainda faturou o Brasileirão Sub-20 e a Supercopa do Brasil Sub-20, em 2019, além da Copa do Brasil Sub-17, em 2018.Quem também pode estar de partida para a Europa em breve é o zagueiro Léo Pereira. O Bordeaux demonstrou interesse e já buscou informações do atleta, segundo a imprensa local. Seu contrato com o Flamengo é válido até 2024.

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