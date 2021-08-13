Rodrigo Muniz embarca para Europa; atacante deixa o Flamengo rumo ao Fulham

A negociação foi longa, mas Rodrigo Muniz, enfim, está partindo rumo à Europa. O atacante viaja nesta sexta-feira para a Espanha, onde cumprirá quarentena, antes de ir para Inglaterra. Vendido pelo Flamengo, o jovem centroavante defenderá o Fulham, clube da segunda divisão nacional. Nas tratativas, o Rubro-Negro conseguiu manter 25% dos direitos do jogador.A diretoria do Flamengo ainda não confirma o negócio e mantém os valores em sigilo. Contudo, a negociação vai render aos cofres do clube 8 milhões de euros, cerca de R$ 50 milhões, segundo o jornal "O Dia". O pagamento será realizado em duas parcelas de 4 milhões de euros: uma em 2021, a segunda em 2022.Artilheiro de diversos torneios nas divisões de base, Rodrigo Muniz passou a receber oportunidades na equipe principal do Flamengo em 2020, e sempre mostrou o faro de gol. Em 32 partidas - sendo 10 como titular - marcou 10 gols.