Rodrigo Muniz, do Flamengo, se aproxima de acerto com clube europeu

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Depois de chegar a um acordo com o Olympique de Marseille-FRA pela venda de Gerson, Flamengo está perto de perder um Garoto do Ninho. Trata-se de Rodrigo Muniz, que tem um acerto verbal para ser jogador do Genk, da Bélgica. O clube europeu fez quatro ofertas ao Rubro-Negro, sendo que a mais recente, sobretudo por conta da inclusão de R$ 1 milhão em luvas para o estafe do atacante, agilizou as tratativas e deve sacramentar a transferência.A informação inicial é do Canal Paparazzo Rubro-Negro. Flamengo e Genk negociam há cerca de um mês, quando o Club Brugge, também do futebol belga, havia sinalizado o interesse no atleta de 20 anos de idade.

A proposta de Genk que chegou na mesa da diretoria rubro-negra pode render até R$ 33 milhões aos cofres do Fla, segundo apontou o jornal "O Dia" anteriormente - e confirmado pelo LANCE!. A oferta do último mês foi de 2,5 milhões de euros à vista + 1,5 milhões de euros em novembro + duas parcelas de 500 mil euros se o atacante atingir a meta de atuar em 20 partidas como titular nas duas primeiras temporadas na Bélgica, totalizando 5 milhões de euros.

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A ver o último capítulo da negociação, a ser findada em breve.