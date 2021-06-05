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Rodrigo Muniz, do Flamengo, se aproxima de acerto com clube europeu

Cria do Ninho do Urubu, atacante de 20 anos tem acordo verbal para defender o Genk-BEL...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2021 às 17:33

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 17:33

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Depois de chegar a um acordo com o Olympique de Marseille-FRA pela venda de Gerson, Flamengo está perto de perder um Garoto do Ninho. Trata-se de Rodrigo Muniz, que tem um acerto verbal para ser jogador do Genk, da Bélgica. O clube europeu fez quatro ofertas ao Rubro-Negro, sendo que a mais recente, sobretudo por conta da inclusão de R$ 1 milhão em luvas para o estafe do atacante, agilizou as tratativas e deve sacramentar a transferência.A informação inicial é do Canal Paparazzo Rubro-Negro. Flamengo e Genk negociam há cerca de um mês, quando o Club Brugge, também do futebol belga, havia sinalizado o interesse no atleta de 20 anos de idade.
A proposta de Genk que chegou na mesa da diretoria rubro-negra pode render até R$ 33 milhões aos cofres do Fla, segundo apontou o jornal "O Dia" anteriormente - e confirmado pelo LANCE!. A oferta do último mês foi de 2,5 milhões de euros à vista + 1,5 milhões de euros em novembro + duas parcelas de 500 mil euros se o atacante atingir a meta de atuar em 20 partidas como titular nas duas primeiras temporadas na Bélgica, totalizando 5 milhões de euros.
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A ver o último capítulo da negociação, a ser findada em breve.
Desde 2018 no Flamengo, Muniz passou a integrar o elenco profissional do clube em novembro de 2020 após curto empréstimo ao Coritiba. Nesta temporada, foi um dos destaques da equipe que iniciou o Carioca e marcou cinco gols no torneio. Entretanto, a concorrência no setor é pesada, com Pedro e Gabigol, e o Flamengo tem metas para bater com a venda de jogadores.

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