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Rodrigo Muniz aceita oferta do Al Nasr e transferência depende do aval do Flamengo

Representantes do atacante chegaram a acordo com clube dos Emirados Árabes. Rubro-Negro espera receber cerca de R$ 25 milhões por 40 a 50% dos direitos econômicos...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 20:11

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 20:11
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Rodrigo Muniz está cada vez mais próximo de deixar o Flamengo. Com propostas de clubes do exterior, os representantes do atacante aceitaram a proposta salarial do Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos. Agora, o clube árabe conversa com a diretoria rubro-negra para chegar a um acordo pela transferência do atleta. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.
+ Em alta no Flamengo, Muniz é o jogador mais efetivo do BrasileirãoA oferta do Al Nasr a Rodrigo Muniz envolve três anos de contrato e salário de 4,5 milhões de dólares livre de impostos (cerca de R$ 23 milhões na cotação atual), além de bonificação de 5 mil dólares a cada gol e/ou assistência, casa e carro pagos pelo time.
Ainda de acordo com a reportagem, o Flamengo espera receber 5 milhões de dólares (R$ 25 milhões) por 40 a 50% dos direitos econômicos de Rodrigo Muniz. Assim, o clube poderia lucrar com vendas futuras do atacante. Detentor de 50% dos direitos, o Rubro-Negro já tem, inclusive, um acordo com o Desportivo Brasil (SP) para ficar com uma parte maior do valor.
Outro clube interessado no futebol de Rodrigo Muniz, o Atlético de Madrid teve a primeira proposta recusada pelo Flamengo e indicou que não irá aumentar as ofertas de compra ou salariais.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
Enquanto não há uma definição sobre seu futuro, Muniz segue focado no Flamengo e se destacando nos jogos. Na vitória sobre o Cuiabá, nesta quinta-feira, ele entrou no segundo tempo e deu assistência para o gol de Thiago Maia.

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