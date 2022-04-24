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futebol

Rodrigo Moledo está fora do jogo contra Independiente de Medellin pela Sul-Americana; entenda

O treinador Mano Menezes explicou o motivo do jogador não atuar na partida decisiva pela competição da América do Sul...

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 19:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2022 às 19:37
Após um período de crise e resultados ruins sob o comando do treinador Cacique Medina, o Internacional parece ter reencontrado o caminho das vitórias e alcançou na noite de ontem o segundo triunfo consecutivo pelo Brasileirão de 2022 (venceu fora de casa o Fluminense pelo placar de 1 a 0).>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAgora, o Colorado vira “chavinha” e vai em busca da primeira vitória pela Copa Sul-Americana, em jogo que será realizado na próxima terça-feira (26), às 21h30, na cidade colombiana de Pereira, contra Independiente de Medellin, que é o líder do grupo.
No entanto, o Colorado terá um desfalque para esta partida. Rodrigo Moledo, um dos destaques na vitória contra o Tricolor Carioca, será preservado para que possa realizar a reabilitação adequada e está fora do jogo pela competição Sul-Americana.
Segundo o treinador Mano Menezes, Moledo será poupado para evitar risco lesões no futuro: “Ele vem de uma inatividade longa. Um jogador que fez duas atuações muito boas, deu segurança ao sistema defensivo e agora vamos recuperá-lo para que não exista risco desnecessário de perdê-lo”.
O novo treinador do Internacional ainda ressaltou a questão da recuperação ruim que uma viagem para Colômbia iria causar: “Ganhamos de volta um zagueiro. Ele já sofreu do jogo do Fortaleza para hoje. Ainda na véspera os índices de desgaste eram perigosos. É bem provável que com uma viagem de 15 horas para ir e para voltar a recuperação seria ruim. Também é uma maneira de dizer aos outros jogadores da posição que eles também são importantes”.
Crédito: RicardoDuarte/Internacional

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