Rodrigo Lindoso é acusado por vizinho de promover festa na quarentena; Inter defende atleta

O extra-campo de Rodrigo Lindoso ganhou espaço dentro do Internacional. Nas últimas semanas, o volante teve que lidar com a acusação de um vizinho que o acusa de promover festas em seu apartamento, na cidade de Porto Alegre.E MAIS:Campeonato Austríaco: RB Salzburg vence e dispara na liderançaRelembre: há 50 anos Brasil vibrava com estreia da Seleção na Copa-70Com mais de dez mil participantes, 'Futebol pela Amizade' será onlineAssim que soube do ocorrido, o jogador procurou a diretoria do Internacional e explicou que as acusações eram mentirosas e respeitava a quarentena na época de pandemia.