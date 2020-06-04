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Rodrigo Lindoso é acusado por vizinho de promover festa na quarentena; Inter defende atleta

Volante foi aconselhado pela diretoria do Colorado a procurar um advogado para se defender...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2020 às 00:40

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 00:40

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O extra-campo de Rodrigo Lindoso ganhou espaço dentro do Internacional. Nas últimas semanas, o volante teve que lidar com a acusação de um vizinho que o acusa de promover festas em seu apartamento, na cidade de Porto Alegre.E MAIS:Campeonato Austríaco: RB Salzburg vence e dispara na liderançaRelembre: há 50 anos Brasil vibrava com estreia da Seleção na Copa-70Com mais de dez mil participantes, 'Futebol pela Amizade' será onlineAssim que soube do ocorrido, o jogador procurou a diretoria do Internacional e explicou que as acusações eram mentirosas e respeitava a quarentena na época de pandemia.
Nome de peso na diretoria do Inter, o executivo Rodrigo Caetano pediu que Lindoso procurasse um advogado para se defender no caso e reiterou a confiança em sua palavra.
Contratado pelo time gaúcho junto ao Botafogo, Rodrigo Lindoso disputa a sua segunda temporada com a camisa do Inter e no total disputou 59 jogos, com seis gols marcados. E MAIS:

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