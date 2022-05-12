Rodrigo Fernández comemora boa fase no Santos e projeta decisão na Copa do Brasil

O volante uruguaio Rodrigo Fernández comemorou a boa fase com a camisa do Santos e projetou a decisão contra o Coritiba nesta quinta-feira. O Peixe enfrenta o Coxa na Vila Belmiro, às 21h30min, pelo confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil.- Estou muito feliz por ganhar confiança do técnico e ter oportunidades. Eu vim preparado para ajudar e encontrar meu lugar. A partida de amanhã (esta quinta) vai ser muito difícil. Temos que buscar o resultado, estamos atrás por 1 a 0, e jogamos com ele duas vezes recentemente. Conhecemos e sabemos que são bons, com muita intensidade. Temos nossas armas para machucá-los e tomara que consigamos dar volta na série e avançar na copa - afirmou o camisa 14 do Peixe.

Com o objetivo de reverter a desvantagem - na ida, o Coxa venceu por 1 a 0 -, Fernández destacou a força da equipe jogando na Vila Belmiro. O Santos tem 100% de aproveitamento em seu estádio desde a chegada de Bustos. São cinco jogos e cinco vitórias, com 15 gols marcados e seis sofridos.- Obviamente, o apoio da torcida é importante. As grades estão próximas e a equipe rival sente a pressão da torcida. É muito bom esse apoio e para os rivais é ruim quando torcida grita tão perto do campo. A Vila é a nossa casa, desde que começou o campeonato colocamos como objetivo ser forte em casa, sem ninguém levar pontos. Foi um propósito nosso, temos conseguido e precisamos continuar assim - concluiu o volante.

Para avançar às oitavas, o Santos precisa vencer o Coritiba por dois ou mais gols de diferença. Em caso de triunfo por contagem mínima, a definição sairá nos pênaltis.