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Rodrigo Fernández comemora boa fase no Santos e projeta decisão na Copa do Brasil

Volante uruguaio conquistou o carinho dos torcedores e se firmou no Peixe...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 10:00
O volante uruguaio Rodrigo Fernández comemorou a boa fase com a camisa do Santos e projetou a decisão contra o Coritiba nesta quinta-feira. O Peixe enfrenta o Coxa na Vila Belmiro, às 21h30min, pelo confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil.- Estou muito feliz por ganhar confiança do técnico e ter oportunidades. Eu vim preparado para ajudar e encontrar meu lugar. A partida de amanhã (esta quinta) vai ser muito difícil. Temos que buscar o resultado, estamos atrás por 1 a 0, e jogamos com ele duas vezes recentemente. Conhecemos e sabemos que são bons, com muita intensidade. Temos nossas armas para machucá-los e tomara que consigamos dar volta na série e avançar na copa - afirmou o camisa 14 do Peixe.
Com o objetivo de reverter a desvantagem - na ida, o Coxa venceu por 1 a 0 -, Fernández destacou a força da equipe jogando na Vila Belmiro. O Santos tem 100% de aproveitamento em seu estádio desde a chegada de Bustos. São cinco jogos e cinco vitórias, com 15 gols marcados e seis sofridos.- Obviamente, o apoio da torcida é importante. As grades estão próximas e a equipe rival sente a pressão da torcida. É muito bom esse apoio e para os rivais é ruim quando torcida grita tão perto do campo. A Vila é a nossa casa, desde que começou o campeonato colocamos como objetivo ser forte em casa, sem ninguém levar pontos. Foi um propósito nosso, temos conseguido e precisamos continuar assim - concluiu o volante.
Para avançar às oitavas, o Santos precisa vencer o Coritiba por dois ou mais gols de diferença. Em caso de triunfo por contagem mínima, a definição sairá nos pênaltis.
Crédito: RodrigoFernándezjáviroutitularabsolutodoSantos(Foto:IvanStorti/Santos

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