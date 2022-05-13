Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rodrigo Fernández celebra primeiro gol com a camisa do Santos

Volante marcou o terceiro do Peixe na vitória sobre o Coritiba nesta quinta...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 13:00

13 mai 2022 às 13:00
O volante uruguaio Rodrigo Fernández marcou o seu primeiro gol pelo Santos na vitória sobre o Coritiba por 3 a 0, na Vila Belmiro, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.Ele marcou o terceiro gol da partida que confirmou a classificação do Peixe para as oitavas de final e comemorou o gol em casa ao lado da família.
- É um sonho. É a segunda ou terceira partida que estava perto do gol e vinha falando com a minha família que estava perto de marcar. Muito contente, é um sonho realizado fazer um gol na Vila Belmiro lotada. Fui comemorar com minha filha e minha esposa que estavam no setor da família. Elas estão comigo acompanhando e a comemoração é para elas - explicou Fernández.Fernández conquistou a confiança de Bustos e hoje é titular absoluto no meio de campo santista. Ele chegou a marca de dez jogos pelo Santos desde sua chegada no final de março. O uruguaio está emprestado pelo Guarani, do Paraguai, até o final da temporada.
Crédito: Rodrigo Fernández foi um dos destaques do Santos diante do Coritiba (Foto: Ivan Storti/Santos

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados