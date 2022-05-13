Rodrigo Fernández celebra primeiro gol com a camisa do Santos

O volante uruguaio Rodrigo Fernández marcou o seu primeiro gol pelo Santos na vitória sobre o Coritiba por 3 a 0, na Vila Belmiro, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.Ele marcou o terceiro gol da partida que confirmou a classificação do Peixe para as oitavas de final e comemorou o gol em casa ao lado da família.
- É um sonho. É a segunda ou terceira partida que estava perto do gol e vinha falando com a minha família que estava perto de marcar. Muito contente, é um sonho realizado fazer um gol na Vila Belmiro lotada. Fui comemorar com minha filha e minha esposa que estavam no setor da família. Elas estão comigo acompanhando e a comemoração é para elas - explicou Fernández.Fernández conquistou a confiança de Bustos e hoje é titular absoluto no meio de campo santista. Ele chegou a marca de dez jogos pelo Santos desde sua chegada no final de março. O uruguaio está emprestado pelo Guarani, do Paraguai, até o final da temporada.