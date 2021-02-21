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futebol

Rodrigo Dourado dispara após expulsão de Rodinei: 'Querem o Flamengo campeão'

Volante Colorado não escondeu a sua irritação com o lance que rendeu a expulsão de Rodinei...
LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 18:23

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 18:23

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
A semana será polêmica no Internacional. Após a derrota por 2 a 1 diante do Flamengo, que tirou a equipe da liderança do Campeonato Brasileiro, o elenco saiu revoltado com a expulsão de Rodinei no início da etapa final.
Na saída de campo, o capitão Rodrigo Dourado não poupou críticas à CBF, ao árbitro Raphael Klaus e o VAR por conta do cartão vermelho.
'Quando aconteceu o lance, ninguém reclamou. O Filipe Luís mesmo disse que foi sem querer, que o Rodinei escorregou e pegou. O Diego, capitão deles, disse que era para amarelo. Estragou o jogo para nós. Não sei se a CBF queria eles campeões. A gente poderia ser campeão hoje e nem trouxeram o troféu para cá. Eu acho que eles querem o Flamengo campeão', afirmou.
'Era um jogo decisivo e é difícil falar. Eu tenho certeza que o juiz errou. Não precisava expulsar e estragou o espetáculo. É triste. Era uma decisão para nós e o Flamengo é um bom time, poderia ganhar o jogo normal, não precisava disso para vencer', disse.
Com o revés dentro do Maracanã. O Internacional precisa vencer o Corinthians no Beira-Rio e torcer por um tropeço do Flamengo, diante do São Paulo, no Morumbi.

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