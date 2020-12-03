Rodrigo Dourado confia em reação na La Bombonera

O Internacional está vivo por um fio na Libertadores. Na noite da última quarta-feira, o Colorado perdeu em casa para o Boca Juniors e agora precisa vencer por dois gols de diferença.Apesar do cenário delicado, Rodrigo Dourado acredita que o time pode reagir no solo rival e conseguir uma vaga histórica.
‘Acho que temos chance (de classificação) pelo que mostramos hoje (quarta). Sabia que seria difícil, o Boca é uma grande equipe. Tivemos chance de ganhar, infelizmente não foi o resultado que queríamos. Mas iremos forte para lá, nos mobilizamos no vestiário. Precisamos de um gol para entrar no jogo. Então, temos que acreditar até o final e é isso que vamos fazer’, afirmou.
Boca Juniors e Internacional voltam a se encontrar na próxima quarta-feira, na La Bombonera.