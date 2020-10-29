Rodrigo Caio volta a treinar com o grupo; Diego e Arrascaeta ficam apenas na fisioterapia

O Flamengo se apresentou ao Ninho do Urubu na manhã desta quinta, após um período pelo Sul do país. Os titulares da vitória sobre o Athletico-PR, na última noite, pela ida das oitavas da Copa do Brasil, fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os demais foram ao gramado em atividade comandada por Domènec Torrent. E a novidade ficou por conta da participação de Rodrigo Caio, que esteve presente com os companheiros ao longo de toda a atividade, pela primeira vez depois que retornou da Seleção Brasileira com dores.A informação inicial é do site "UOL" - e foi confirmada pelo LANCE!. Por em Seleção, Rodrigo Caio está convocado para os jogos contra Venezuela (no Morumbi) e Uruguai (Estádio Centenário), nos dias 13 e 17 de novembro, respectivamente. Ele e Everton Ribeiro - outro chamado por Tite para as próximas rodadas das Eliminatórias - serão desfalques do Rubro-Negro no jogo diante do Atlético-GO, pela 21ª rodada do Brasileiro. E o mais agravante para o clube: podem ficar de fora de uma eventual quartas da Copa do Brasil.
Há expectativa para que Rodrigo Caio, que teve um edema ósseo constatado no joelho direito no última dia 21, retorne neste fim de semana. Quanto a outros lesionados do Flamengo, ainda não há previsão. Gabigol, que se recupera de uma lesão no tornozelo, é quem aparenta estar mais perto, pois seguiu o seu trabalho de transição, realizando exercícios no gramado e com bola, por exemplo. Já Diego e Arrascaeta não foram a campo nesta quinta. A dupla de meias ficou apenas no setor de fisioterapia do CT, contando também com avaliações médicas.
Em tempo: o clube volta a treinar às 10h deste sábado, no Ninho, e com os novos preparadores físicos, Alexandre Sanz e Rafael Winick, em mais um dia de ambientação aos novos companheiros. Eles "estrearam" no treino de hoje.
O PRÓXIMO JOGO