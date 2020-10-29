Rodrigo Caio volta a treinar com o grupo; Diego e Arrascaeta ficam apenas na fisioterapia

O Flamengo se apresentou ao Ninho do Urubu na manhã desta quinta, após um período pelo Sul do país. Os titulares da vitória sobre o Athletico-PR, na última noite, pela ida das oitavas da Copa do Brasil, fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os demais foram ao gramado em atividade comandada por Domènec Torrent. E a novidade ficou por conta da participação de Rodrigo Caio, que esteve presente com os companheiros ao longo de toda a atividade, pela primeira vez depois que retornou da Seleção Brasileira com dores.A informação inicial é do site "UOL" - e foi confirmada pelo LANCE!. Por em Seleção, Rodrigo Caio está convocado para os jogos contra Venezuela (no Morumbi) e Uruguai (Estádio Centenário), nos dias 13 e 17 de novembro, respectivamente. Ele e Everton Ribeiro - outro chamado por Tite para as próximas rodadas das Eliminatórias - serão desfalques do Rubro-Negro no jogo diante do Atlético-GO, pela 21ª rodada do Brasileiro. E o mais agravante para o clube: podem ficar de fora de uma eventual quartas da Copa do Brasil.