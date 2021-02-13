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Rodrigo Caio volta a ser relacionado e atuará contra o Corinthians; veja o provável time e a lista de Ceni

Flamengo enfrenta o clube paulista neste domingo, às 16h, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 14:26

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 14:26

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo finalizou a preparação para enfrentar o Corinthians neste domingo, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. E Rogério Ceni já sabe que poderá contar com um "reforço" importante para esta reta final: Rodrigo Caio, recuperado de uma lesão muscular e de volta à lista de relacionados - que tem 24 nomes, ou seja, um será cortado amanhã.O zagueiro será o titular na zaga. Resta saber se Ceni barrará Gustavo Henrique ou promover a volta de Willian Arão ao meio-campo. A última partida disputada por Rodrigo Caio foi contra o Palmeiras, em 21 de janeiro. Na ocasião, sentiu dores na coxa e foi substituído aos 32 minutos do primeiro tempo. Ele foi desfalque nas cinco partidas seguintes - contra Athletico, Grêmio, Sport, Vasco e Red Bull Bragantino.
Suspenso contra o Red Bull Bragantino, Diego também se recuperou de entorse no tornozelo direito e voltará à equipe rubro-negra. Por outro lado, em recuperação de lesão na coxa, Diego Alves segue entregue ao departamento médico e será baixa novamente.
É possível que Ceni opte pela mesma escalação que iniciou a partida diante do Palmeiras, no Mané Garrincha: Hugo Souza, Isla, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.
+ Quem vai ser campeão? Confira e simule a tabela do Brasileiro
Em tempo: o jogo contra o Corinthians será realizado no Maracanã, às 16h deste domingo, mesmo horário em que Vasco e Internacional se enfrentarão. Neste momento, o Fla, em segundo lugar, está um ponto atrás do Colorado.
A LISTA DE RELACIONADOS
Goleiros - César e Hugo Souza;Laterais - Filipe Luís, Isla, João Lucas, Matheuzinho e Renê;Zagueiros - Gustavo Henrique, Natan, Léo Pereira e Rodrigo Caio;Meio-campistas - Gerson, Richard, Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pepê;Atacantes - Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, Rodrigo Muniz, Vitinho e Michael.

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