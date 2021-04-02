Rodrigo Caio treina sem restrições pela segunda vez e se aproxima da estreia na temporada

O Flamengo voltará a atuar nesta segunda-feira, em duelo diante do Madureira, pelo Campeonato Carioca - o último antes do confronto pela Supercopa do Brasil, aliás. E Rogério Ceni tende a contar com a volta de Rodrigo Caio, que, nesta sexta, pela segundo dia consecutivo, treinou sem restrições junto ao grupo, no Ninho do Urubu Rodrigo Caio vinha se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita, cujo tratamento iniciou no CT ainda no primeiro dia de março. O zagueiro deve estar à disposição de Rogério Ceni para o jogo contra o Madureira.
Na última partida, quando o grupo principal estreou na temporada, Ceni optou por Willian Arão e Gustavo Henrique no time titular, enquanto Bruno Viana e Léo Pereira foram as opções no banco para a zaga.
Ainda em tratamento no departamento médico, Pedro, no entanto, seguirá como desfalque, assim como Thiago Maia, Matheuzinho e Richard.
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Líder do Estadual com 16 pontos, o Flamengo enfrentará o Madureira às 21h desta segunda-feira, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 8ª rodada.