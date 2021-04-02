Rodrigo Caio treina sem restrições pela segunda vez e se aproxima da estreia na temporada

O Flamengo voltará a atuar nesta segunda-feira, em duelo diante do Madureira, pelo Campeonato Carioca - o último antes do confronto pela Supercopa do Brasil, aliás. E Rogério Ceni tende a contar com a volta de Rodrigo Caio, que, nesta sexta, pela segundo dia consecutivo, treinou sem restrições junto ao grupo, no Ninho do Urubu Rodrigo Caio vinha se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita, cujo tratamento iniciou no CT ainda no primeiro dia de março. O zagueiro deve estar à disposição de Rogério Ceni para o jogo contra o Madureira.