Rodrigo Caio treina entre titulares do Flamengo e deve voltar ao time ao lado de Willian Arão

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O técnico Rogério Ceni deve promover uma mudança no time titular do Flamengo para o jogo contra o Madureira, nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília), em Volta Redonda, pela 8ª rodada da Taça Guanabara. Recuperado de lesão muscular na coxa direita, Rodrigo Caio treinou ao lado de Willian Arão na atividade da manhã deste sábado no Ninho do Urubu e deve estrear na temporada como titular.

+ Tabela do Brasileirão 2021: veja todos os jogos do Flamengo na competiçãoO zagueiro já havia treinado sem restrições na quinta e na sexta-feira. Nas últimas semanas, ele vinha se recuperando da grave lesão no adutor da coxa direita, que havia sido agravada na reta final do Brasileirão.

Após desfalcar a equipe contra o Bangu, ele voltará a ficar à disposição para a segunda partida do elenco principal na temporada. Nas imagens publicadas pelo Flamengo nas redes sociais, é possível ver o defensor compondo a linha defensiva com Isla, Arão e Filipe Luís. Confira abaixo: Dessa forma, Gustavo Henrique, que foi titular na partida da última quarta-feira, ficará como opção no banco de reservas. Os outros zagueiros à disposição do treinador são Bruno Viana e Léo Pereira. Ainda em tratamento no departamento médico, Pedro, no entanto, seguirá como desfalque, assim como Thiago Maia e Matheuzinho.

O time titular para o confronto contra o Madureira, então, deve ter: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021