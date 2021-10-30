Rodrigo Caio sente dores no joelho durante aquecimento e desfalca o Flamengo contra o Atlético-MG

O Flamengo teve uma baixa de última hora para a partida contra o Atlético-MG, que acontecerá às 19h, pela 29ª rodada do Brasileirão. Rodrigo Caio sentiu dores no joelho direito durante o aquecimento no gramado do Maracanã e está fora da partida deste sábado.> Fla informa condição para sócio-torcedor poder comprar ingresso para finalDessa forma, o escolhido de Renato Gaúcho para substituir o camisa é Gustavo Henrique. Agora, a única opção para a zaga no banco de reservas do Flamengo é Bruno Viana.
