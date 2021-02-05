Rodrigo Caio segue trabalho de recuperação à parte e como dúvida para o próximo jogo

Na reapresentação do elenco, nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, o Flamengo contou Rodrigo Caio ainda a realizar treinos individuais, junto a membros da fisioterapia. Para o jogo contra o Red Bull Bragantino, domingo, é dúvida. O seu retorno dependerá de uma recuperação acelerada até amanhã, quando a delegação rubro-negra embarcará para São Paulo.Veja imagens da atividade de Rodrigo Caio - que dá sequência a sua recuperação da lesão muscular na coxa direita, sofrida em 21 de janeiro, no jogo contra o Palmeiras - nesta manhã: E há notícias confortantes visando à reta final do Campeonato Brasileiro. Titulares atualmente, Diego Ribas e Gerson deixaram a partida contra o Vasco, no segundo tempo da vitória por 2 a 0, com entorses nos respectivos tornozelos direitos. Nesta sexta, ambos foram reavaliados pelo departamento médico e iniciaram a atividade normalmente. Com as dores persistindo, o camisa 10 realizou exame, que descartou fratura no local.