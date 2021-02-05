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Rodrigo Caio segue trabalho de recuperação à parte e como dúvida para o próximo jogo

Zagueiro do Flamengo está em recuperação de lesão muscular na coxa direita
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LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 17:28

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 17:28

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Na reapresentação do elenco, nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, o Flamengo contou Rodrigo Caio ainda a realizar treinos individuais, junto a membros da fisioterapia. Para o jogo contra o Red Bull Bragantino, domingo, é dúvida. O seu retorno dependerá de uma recuperação acelerada até amanhã, quando a delegação rubro-negra embarcará para São Paulo.Veja imagens da atividade de Rodrigo Caio - que dá sequência a sua recuperação da lesão muscular na coxa direita, sofrida em 21 de janeiro, no jogo contra o Palmeiras - nesta manhã: E há notícias confortantes visando à reta final do Campeonato Brasileiro. Titulares atualmente, Diego Ribas e Gerson deixaram a partida contra o Vasco, no segundo tempo da vitória por 2 a 0, com entorses nos respectivos tornozelos direitos. Nesta sexta, ambos foram reavaliados pelo departamento médico e iniciaram a atividade normalmente. Com as dores persistindo, o camisa 10 realizou exame, que descartou fratura no local.
Apesar das boas notícias, o técnico Rogério Ceni já sabe que não terá Diego Ribas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, contra o Bragantino. Já Gerson é tratado como dúvida, uma vez que deixou os dois últimos jogos com dores no pé e tornozelo direto. A tendência, no entanto, é que o Coringa atue domingo.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Neste momento, o Flamengo está com 64 pontos, agora a dois atrás do Inter (líder), que empatou na noite passada. O próximo jogo será contra o Red Bull Bragantino, neste domingo, fora de casa e pela 35ª rodada do Brasileirão.

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