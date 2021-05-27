Rodrigo Caio se prepara para estrear na Libertadores, e Flamengo pode ter dupla de zaga inédita na temporada

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após uma sequência de lesões, Rodrigo Caio enfim vai estrear na Libertadores 2021. Desfalque nas cinco primeiras rodadas, o zagueiro está à disposição e será titular pelo Flamengo contra o Vélez, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanã. Com Arão suspenso, três jogadores brigam pela outra vaga na defesa, e Rogério Ceni pode escalar uma dupla inédita na temporada.

+ 20 anos depois: saiba por onde andam os jogadores do Flamengo da histórica final do gol do PetO Flamengo disputou 21 partidas desde o início da temporada e usou oito duplas de zaga diferentes na formação inicial. As duplas mais utilizadas foram Arão/Bruno Viana e Arão/Rodrigo Caio (confira a lista completa abaixo). O camisa 5, no entanto, foi expulso no empate com a LDU, na última rodada, e terá que cumprir suspensão automática.

Contestados por parte da torcida, Gustavo Henrique, Bruno Viana e Léo Pereira disputam a vaga ao lado de Rodrigo Caio, que disputará apenas sua sexta partida na temporada como titular. Das cinco anteriores, ele iniciou quatro ao lado de Willian Arão e uma ao lado de Gustavo Henrique (2 a 2 contra a Portuguesa, pela Taça Guanabara).

Dessa forma, se Rogério Ceni optar por Bruno Viana ou Léo Pereira, o Flamengo terá a sua nona dupla de zaga diferente na temporada 2021.

+ Rodrigo Caio completará 100 jogos pelo Flamengo contra o Vélez: 'Desde o meu primeiro dia, me senti em casa'Duplas de zaga titulares do Flamengo na temporada:

- Willian Arão e Bruno Viana: 4 jogos- Willian Arão e Rodrigo Caio: 4 jogos- Willian Arão e Gustavo Henrique: 3 jogos- Bruno Viana e Léo Pereira: 3 jogos- Gabriel Noga e Natan: 3 jogos- Bruno Viana e Gustavo Henrique: 2 jogos- Gustavo Henrique e Léo Pereira: 1 jogo​- Rodrigo Caio e Gustavo Henrique: 1 jogo+ Diego Alves de volta: veja os relacionados do Flamengo para encarar o VélezWillian Arão foi expulso contra a LDU (Staff Images / CONMEBOL)DOR DE CABEÇA PARA ROGÉRIO CENI

Não importa qual seja a dupla utilizada, a defesa vem sendo o 'calcanhar de Aquiles' do Flamengo na temporada. Nos 15 jogos disputados pela equipe principal, foram 21 gols sofridos (média de 1,4 gol/jogo) e apenas duas partidas sem ser vazado: contra Bangu e Volta Redonda, ambas pelo Carioca.

Na Libertadores, os números defensivos são ainda mais preocupantes. O Flamengo sofreu nove gols em cinco partidas (1,5 gol/jogo) e foi vazado em todas as rodadas. A classificação só não foi ameaçada porque o ataque é um dos melhores da competição (14) e marcou pelo menos dois gols em cada partida da fase de grupos.