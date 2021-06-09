Rodrigo Caio revive problema na Seleção e liga 'alerta' no Flamengo; em 'enigmas', dirigentes criticam CBF

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Convocado na véspera das rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, Rodrigo Caio acabou não sendo utilizado pelo técnico Tite contra Equador e Paraguai, jogos que o Brasil venceu e manteve os 100% de aproveitamento. De acordo com a CBF, após a partida de sexta, o zagueiro apresentou com dores no joelho direito, ficou fora da atividade de segunda e da relação do duelo de terça-feira.+ Começou o Brasileirão! Conheça o novo aplicativo de resultados do LANCE!Agora, o camisa 3 é aguardado no Ninho do Urubu, onde será reavaliado pelo departamento médico do Flamengo, como de costume. Contudo, o alerta no clube está ligado devido ao último episódio de Rodrigo Caio com a Amarelinha.

Em outubro de 2020, ao retornar da Seleção, teve uma série de problemas no joelho direito e desfalcou o Flamengo por 13 rodadas - relembre clicando aqui.DIRIGENTES CRITICAM A CBF EM 'ENIGMA'

Por conta dos atletas convocados, a CBF até remanejou os jogos do Flamengo - contra Coritiba pela Copa do Brasil e Grêmio pelo Brasileirão -, mas o prejuízo para o clube já é certo. Nesta quinta, por exemplo, o time não contará com Isla, que defendeu o Chile nas Eliminatórias, e Arrascaeta, que foi diagnosticado com Covid-19 a serviço da seleção uruguaia e está em isolamento em seu país.

Os brasileiros, tanto os que foram chamados por Tite quanto Gerson e Pedro, que defenderam a seleção olímpica em amistosos na Sérvia, são dúvidas. Por fim, o retorno de Rodrigo Caio com preocupação de novo problema físico e/ou lesão, desagradou a diretoria da Gávea. Por meio de "enigmas" nas redes sociais, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e Paulo César Pereira criticaram a CBF.

- O que é o que é? Um negócio que você usa recursos e ativos de terceiros, investe pouco e tem receitas altas. Não paga por isso ainda que seja lei, nem tem riscos e obrigações trabalhistas. Você decide a vida dos outros e estes ainda pagam as suas contas. Dica: não é um clube de futebol - publicou Bap, vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, na manhã desta quarta.