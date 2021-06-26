Rodrigo Caio revela mágoa com Aguirre no São Paulo: 'Não foi leal comigo'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

De volta ao futebol brasileiro e ao Internacional, o técnico Diego Aguirre não deixou o zagueiro Rodrigo Caio com uma impressão positiva do seu trabalho. Ambos trabalharam juntos no São Paulo, em 2018, e, em entrevista ao programa 'Coisa de Crente', da NETFÉ.TV, o atual jogador falou sobre a relação com o treinador uruguaio, a qual deu início a sua decisão de deixar o Morumbi.

- Chegou um treinador que na minha visão não foi leal comigo da forma que eu gosto de ser com as pessoas. E ali foi o primeiro momento que eu senti que era hora de eu sair do São Paulo, senão eu acabaria com a minha carreira. Não era mais feliz e não estava me sentido bem - afirmou Rodrigo, antes de completar: