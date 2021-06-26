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Rodrigo Caio revela mágoa com Aguirre no São Paulo: 'Não foi leal comigo'

Hoje no Flamengo, zagueiro comentou a relação com o atual técnico do Internacional, com quem trabalhou no São Paulo, em 2018...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 13:53

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 13:53
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
De volta ao futebol brasileiro e ao Internacional, o técnico Diego Aguirre não deixou o zagueiro Rodrigo Caio com uma impressão positiva do seu trabalho. Ambos trabalharam juntos no São Paulo, em 2018, e, em entrevista ao programa 'Coisa de Crente', da NETFÉ.TV, o atual jogador falou sobre a relação com o treinador uruguaio, a qual deu início a sua decisão de deixar o Morumbi.
- Chegou um treinador que na minha visão não foi leal comigo da forma que eu gosto de ser com as pessoas. E ali foi o primeiro momento que eu senti que era hora de eu sair do São Paulo, senão eu acabaria com a minha carreira. Não era mais feliz e não estava me sentido bem - afirmou Rodrigo, antes de completar:
- Era muito jovem quando estreei no São Paulo, tinha 17 anos. Infelizmente, não tive a oportunidade de ganhar títulos, que é o que marca. Em 2018 tive uma lesão, duas semanas antes da Copa do Mundo. Estava na disputa com o Geromel e não consegui ir, acredito muito pela questão da minha lesão.A saída do São Paulo acabou se confirmando em 2019, quando foi contratado pelo Flamengo e se firmou como um dos principais nomes da equipe multicampeã. O zagueiro já levantou nove troféus pelo Rubro-Negro: dois Brasileiros, três Cariocas, duas Supercopas do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. Além disso, segue no radar da Seleção Brasileira.

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