Investigações contra Lulinha devem continuar no STF?

Ou o caso do Banco Master, que foi puxado da primeira instância para o STF por decisão do ministro Dias Toffoli, o primeiro relator do caso, porque foi encontrado um documento com o nome de uma autoridade em uma das medidas de busca e apreensão pela PF. A decisão, na época, causou controvérsias e suspeitas de que Toffoli estaria atuando para controlar as investigações. Ele acabou se afastando do caso, que foi, então, sorteado para Mendonça.