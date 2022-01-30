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Rodrigo Caio rasga elogios a Rafael Nadal após título histórico: 'O maior competidor que já existiu'

Zagueiro do Flamengo, que está em recuperação de uma infecção em um dos pontos da artroscopia, foi ao Twitter demonstrar a sua admiração pelo tenista espanhol...

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 14:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2022 às 14:27
De folga e em meio à recuperação de uma infecção em um dos pontos da artroscopia, Rodrigo Caio acompanhou a virada histórica de Rafael Nadal, neste domingo, para vencer seu 21º Grand Slam e se tornar o maior vencedor de todos os tempos do circuito mundial, levando o bicampeonato do Australian Open (veja mais aqui). O zagueiro do Flamengo não poupou elogios ao espanhol:Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
- O maior competidor que já existiu no nosso esporte, que privilégio ver esse monstro jogando por horas com tanto amor e paixão. Poder chegar no seu limite físico e mental, mas será que existe um limite? Ele mostrou hoje mais uma vez que não existe isso, e sim lutar até depois do fim - postou Rodrigo Caio em seu perfil oficial no Twitter.
Sobre Rodrigo Caio, assolado por constantes lesões e inspirado na bravura de Rafael Nadal: ainda não há prazo para o defensor retornar às atividades sem restrições no gramado. Por ora, segue em tratamento junto a fisioterapeutas no Ninho do Urubu.
> Veja a tabela do Cariocão
E o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, às 18h, para enfrentar o Boavista, no Estádio Raulino de Oilveira, no primeiro jogo do clube a ser comandado por Paulo Sousa e a ter o grupo principal em 2022.
Crédito: RodrigoCaiochegouaoFlamengoem2019(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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