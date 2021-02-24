Rodrigo Caio projeta 'decisão' contra o São Paulo e tranquiliza o Flamengo: 'Estou apto para jogar'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A partida contra o São Paulo no Morumbi, válida pela última rodada do Brasileirão, foi o principal tema na entrevista coletiva de Rodrigo Caio nesta quarta-feira, no Ninho do Urubu. Na véspera do duelo decisivo, o zagueiro do Flamengo falou sobre a possibilidade de conquistar o título justamente contra o clube pelo qual foi revelado e teve uma saída conturbada no fim de 2018.

+ Leva mais um caneco? Veja curiosidades, números e títulos de Rogério Ceni no Morumbi- Uma grande oportunidade. Nós trabalhamos nossa vida por isso, pelas oportunidades em poder conquistar um campeonato tão importante como o Brasileirão. Sempre foi meu sonho, meu objetivo pessoal. Independente do adversário, meu objetivo sempre é ganhar. Todos sabem da história que eu tive no São Paulo, tenho um carinho e admiração pelo clube, que me deu a oportunidade de começar. Então gratidão, mas hoje visto a camisa do Flamengo. Tenho um orgulho imenso e satisfação em poder representar essas cores.

Na partida contra o Internacional, no último domingo, Rodrigo Caio foi substituído no início do segundo tempo com dores no tornozelo direito. O atleta fez exame e não teve lesão constatada, mas iniciou um tratamento para chegar 100% contra o São Paulo. Segundo ele, as dores não preocupam para a partida desta quinta-feira.

- Tive uma pancada forte no tornozelo, mas graças a Deus estou bem. Ontem (terça) não fui a campo para seguir meu trabalho de recuperação e fortalecimento. Mas hoje já vou treinar junto com o grupo. Estou apto para jogar. Que a gente esteja numa grande noite.

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Rodrigo Caio também aproveitou para falar sobre a importância do apoio da torcida do Flamengo antes de um duelo decisivo que vale título. No domingo, os torcedores estiveram presentes na chegada da delegação ao Maracanã e prometem fazer o mesmo no embarque para São Paulo, nesta quarta-feira.

- Desde quando eu cheguei no Flamengo, eu posso sentir a vibração e a energia maravilhosa da torcida. A gente fica muito feliz e motivado quando tem essas formas de apoio. Espero que possamos transmitir essa energia dentro de campo, como fizemos contra o Internacional. Sabemos da dificuldade do jogo, mas estaremos preparados para essa grande partida. Confira outros trechos da coletiva de Rodrigo Caio:

CONTINUIDADE DE ROGÉRIO CENIAcredito que o Rogério vem fazendo um grande trabalho, onde vem tirando o melhor de cada jogador. Acho que isso é o mais importante. É um treinador que, por mais que seja jovem, conhece muito bem e é experiente nesses momentos. Eu o conheço muito bem e a gente espera que ele continue por muito tempo. A gente sabe a dificuldade que é a mudança de treinador, porque isso nos atrapalhou muito nesta temporada, afetando os jogadores.

TABU CONTRA O SÃO PAULOÉ um outro momento da temporada. Tivemos jogos muito difíceis contra o São Paulo nesta temporada e em 2019 também. Hoje vivemos um outro momento, muito melhor do que quando encontramos o São Paulo na Copa do Brasil. Estamos com muita confiança e o time cresceu de produção. Eu acho que o mais importante é a gente se concentrar em fazer o nosso trabalho.