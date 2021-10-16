Rodrigo Caio fora, Gabigol e Everton Ribeiro de volta; veja os relacionados do Flamengo para jogo com o Cuiabá

O Flamengo está pronto para enfrentar o Cuiabá, neste domingo no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. O meia Everton Ribeiro e o atacante Gabriel Barbosa se reapresentaram neste sábado, e estão entre os relacionados para a partida. Por outro lado, Isla e Rodrigo Caio desfalcam o time de Renato Gaúcho.O lateral chileno teve um problema com o voo e só chegará ao Rio de Janeiro na noite deste sábado. Já o zagueiro, segundo o clube, segue a programação de controle de cargas pré-determinada pelo Departamento Médico, e, por isso, fica de fora da partida. David Luiz e Arrascaeta são outras baixas do Flamengo, assim como o atacante Bruno Henrique, todos em recuperação de lesões.
O meia Diego e o zagueiro Gustavo Henrique também estão de volta à relação do técnico Renato Gaúcho após desfalcarem o time nos últimos compromissos.
Uma provável escalação do Flamengo para enfrentar o Cuiabá tem: Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho (Thiago Maia); Pedro (Michael) e Gabigol.