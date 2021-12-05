Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rodrigo Caio e Vitinho passarão por cirurgia no joelho, e Michael segue como baixa no Flamengo
futebol

Rodrigo Caio e Vitinho passarão por cirurgia no joelho, e Michael segue como baixa no Flamengo

Rubro-Negro enfrenta o Santos nesta segunda-feira, no último jogo da temporada no Rio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 dez 2021 às 14:32

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 14:32

A temporada 2021 ainda não terminou, mas o Flamengo segue tendo que lidar com contratempos físicos de seus jogadores, uma tônica ao longo do ano. Neste domingo, após a reapresentação do elenco, o clube informou que Rodrigo Caio terá que realizar uma artroscopia no joelho direito; Vitinho também deve passar pelo procedimento, mas ainda não tem data definida, segundo informações iniciais do site "ge". - Na próxima terça-feira (7), no Hospital Barra D’Or, o atleta Rodrigo Caio realizará uma artroscopia no joelho direito. O procedimento será conduzido pelo Dr. Max Ramos, supervisionado pelo médico do clube Dr. Márcio Tannure. - comunicou o Fla, emendando:
- Conforme programação previamente estabelecida pelo Departamento de Futebol com foco na próxima temporada, as intervenções cirúrgicas necessárias ocorrerão no mês de dezembro, antes do início das férias. Todos os atletas serão assistidos pelo Departamento Médico durante a recuperação.
- O atleta Michael se reapresentou ainda com dor e iniciou tratamento. Exame de imagem agendado para a próxima terça-feira (7)
Ou seja, o camisa 19 será baixa para a partida de amanhã. E Ramon é dúvida. O lateral se envolveu em um acidente de carro ontem, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e o ciclista atropelado veio a falecer a caminho do hospital.
Cabisbaixo e triste pela fatalidade, o lateral-esquerdo treinou neste domingo na parte interna do Ninho do Urubu; não foi a campo, segundo o LANCE! apurou.
> Veja a tabela completa do Brasileirão
Em tempo: o jogo entre Flamengo e Santos será às 20h desta segunda.
Crédito: RodrigoCaiotemsidoassoladoconstantementeporlesões(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados