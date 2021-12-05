Rodrigo Caio e Vitinho passarão por cirurgia no joelho, e Michael segue como baixa no Flamengo

A temporada 2021 ainda não terminou, mas o Flamengo segue tendo que lidar com contratempos físicos de seus jogadores, uma tônica ao longo do ano. Neste domingo, após a reapresentação do elenco, o clube informou que Rodrigo Caio terá que realizar uma artroscopia no joelho direito; Vitinho também deve passar pelo procedimento, mas ainda não tem data definida, segundo informações iniciais do site "ge". - Na próxima terça-feira (7), no Hospital Barra D’Or, o atleta Rodrigo Caio realizará uma artroscopia no joelho direito. O procedimento será conduzido pelo Dr. Max Ramos, supervisionado pelo médico do clube Dr. Márcio Tannure. - comunicou o Fla, emendando:

- Conforme programação previamente estabelecida pelo Departamento de Futebol com foco na próxima temporada, as intervenções cirúrgicas necessárias ocorrerão no mês de dezembro, antes do início das férias. Todos os atletas serão assistidos pelo Departamento Médico durante a recuperação.

- O atleta Michael se reapresentou ainda com dor e iniciou tratamento. Exame de imagem agendado para a próxima terça-feira (7)

Ou seja, o camisa 19 será baixa para a partida de amanhã. E Ramon é dúvida. O lateral se envolveu em um acidente de carro ontem, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e o ciclista atropelado veio a falecer a caminho do hospital.

Cabisbaixo e triste pela fatalidade, o lateral-esquerdo treinou neste domingo na parte interna do Ninho do Urubu; não foi a campo, segundo o LANCE! apurou.

> Veja a tabela completa do Brasileirão

Em tempo: o jogo entre Flamengo e Santos será às 20h desta segunda.