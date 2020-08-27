Rodrigo Caio e Gabigol dão novo passo na recuperação e alimentam esperança para domingo

Não dá para afirmar que Rodrigo Caio e Gabigol, hoje, estão descartados para o jogo contra o Santos, neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque, a dupla apresentou uma significativa evolução em suas respectivas lesões e, nesta quinta de manhã, já treinou com o grupo em atividades iniciais e que não exigiam contato.Em seguida, o zagueiro e o atacante seguiram treinos físicos, ainda com bola, à parte, junto a fisioterapeutas do clube. Tanto Rodrigo Caio quanto Gabigol estão na chamada fase de transição - do departamento médico para atividades moderadas no campo.