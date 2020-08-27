AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rodrigo Caio e Gabigol dão novo passo na recuperação e alimentam esperança para domingo
futebol

Rodrigo Caio e Gabigol dão novo passo na recuperação e alimentam esperança para domingo

Dupla de titulares, em processo de transição no Ninho, ainda não está descartada para o jogo diante do Santos, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 15:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2020 às 15:02
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Não dá para afirmar que Rodrigo Caio e Gabigol, hoje, estão descartados para o jogo contra o Santos, neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque, a dupla apresentou uma significativa evolução em suas respectivas lesões e, nesta quinta de manhã, já treinou com o grupo em atividades iniciais e que não exigiam contato.Em seguida, o zagueiro e o atacante seguiram treinos físicos, ainda com bola, à parte, junto a fisioterapeutas do clube. Tanto Rodrigo Caio quanto Gabigol estão na chamada fase de transição - do departamento médico para atividades moderadas no campo.
Cabe lembrar que Rodrigo Caio e Gabigol tiveram lesões constatadas - sentidas durante o clássico com o Botafogo - na última segunda-feira. De acordo com o Flamengo, que não anuncia prazo de recuperação, Caio teve lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Gabriel, por sua vez, no músculo reto femoral da coxa direita.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Assim, João Lucas permanece como o único atleta do elenco no departamento médico e, consequentemente, é um desfalque assegurado para o jogo contra o Santos. Em tempo: o duelo será na Vila Belmiro e às 16h deste dia 30.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O piloto da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, comemora com um troféu no pódio após vencer o Grande Prêmio da Bélgica
F1: Kimi Antonelli vence, Russell bate e Bortoleto é oitavo no GP da Bélgica
Canja de galinha
Canja de galinha: veja como preparar receita que aquece e conforta
Imagem de destaque
Os principais recordes e números históricos ocultos da Copa do Mundo da Fifa de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados