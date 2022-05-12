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  • Rodrigo Caio detalha drama e revela apoio de jogador do Flamengo: 'Só pedi para orar'
futebol

Rodrigo Caio detalha drama e revela apoio de jogador do Flamengo: 'Só pedi para orar'

'Era só isso o que tinha naquele momento (orar)', disse Rodrigo Caio a Diego, quando estava em período delicado de sua recuperação...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 23:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 23:37
Rodrigo Caio estreou na temporada e, depois de 159 dias sem jogar uma partida oficial, foi a campo nesta quarta-feira, diante do Altos-PI e se destacou atuando nos primeiros 45 minutos da vitória do Flamengo por 2 a 0, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Após o jogo, o zagueiro detalhou o drama vivido enquanto se recuperava de uma cirurgia no joelho e revelou apoio de Diego Ribas, inclusive. Assista acima.
Tais palavras de Rodrigo Caio foram ditas na zona mista do Estádio Raulino de Oliveira, onde Gabigol e Victor Hugo confirmaram a vaga do Fla às oitavas da Copa.
O zagueiro, de 28 anos, também destacou a importância de se respeitar o próprio limite, além de dizer o quão sacrificante foi a temporada passada.
- 2021 foi um ano muito difícil para mim. Segurei o máximo porque eu não queria ficar fora dos jogos. Levei meu corpo ao maior limite possível. Infelizmente, a gente paga o preço em algum momento. Eu paguei esse preço. Em algum momento pensei que era mais forte que a dor, e nós não somos. Isso para mim foi um aprendizado muito grande. Hoje entendo que temos um limite, e temos que respeitar esse limite. Lembro de chegar em casa depois de jogos destruído, quando acordava e colocava os pés no chão sentia muita dor. Não podia abraçar meu filho, não podia pegar no colo, não podia sair com minha esposa, com minha família. Não era a vida que eu queria. Aguentei até o final, onde, junto com o DM, decidimos em fazer a artroscopia, para fazer uma limpeza no joelho, para voltar a jogar saudável. Todo o processo de 155 dias foi todo pensando nisso. E eu fui claro ao DM: "Só vou voltar quando me sentir 100%, saudável novamente". Hoje posso dizer que estou saudável. É gratificante.
> Veja a tabela do Brasileirão
Agora o Flamengo viajará à capital cearense para enfrentar o Ceará, neste sábado, às 16h30, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

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