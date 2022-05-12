Rodrigo Caio detalha drama e revela apoio de jogador do Flamengo: 'Só pedi para orar'

Rodrigo Caio estreou na temporada e, depois de 159 dias sem jogar uma partida oficial, foi a campo nesta quarta-feira, diante do Altos-PI e se destacou atuando nos primeiros 45 minutos da vitória do Flamengo por 2 a 0, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Após o jogo, o zagueiro detalhou o drama vivido enquanto se recuperava de uma cirurgia no joelho e revelou apoio de Diego Ribas, inclusive. Assista acima.

- 2021 foi um ano muito difícil para mim. Segurei o máximo porque eu não queria ficar fora dos jogos. Levei meu corpo ao maior limite possível. Infelizmente, a gente paga o preço em algum momento. Eu paguei esse preço. Em algum momento pensei que era mais forte que a dor, e nós não somos. Isso para mim foi um aprendizado muito grande. Hoje entendo que temos um limite, e temos que respeitar esse limite. Lembro de chegar em casa depois de jogos destruído, quando acordava e colocava os pés no chão sentia muita dor. Não podia abraçar meu filho, não podia pegar no colo, não podia sair com minha esposa, com minha família. Não era a vida que eu queria. Aguentei até o final, onde, junto com o DM, decidimos em fazer a artroscopia, para fazer uma limpeza no joelho, para voltar a jogar saudável. Todo o processo de 155 dias foi todo pensando nisso. E eu fui claro ao DM: "Só vou voltar quando me sentir 100%, saudável novamente". Hoje posso dizer que estou saudável. É gratificante.