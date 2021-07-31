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Rodrigo Caio desfalca o Flamengo e aumenta as baixas para o jogo contra o Corinthians; veja os relacionados

Rubro-Negro visita o Timão neste domingo, às 16h, pela 14ª rodada do Brasileiro...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 13:31

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2021 às 13:31
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Prestes a embarcar rumo a São Paulo para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo finalizou a preparação visando ao duelo diante do Corinthians, a ocorrer neste domingo, pela manhã de hoje (31) no Ninho do Urubu. Em seguida, o clube divulgou a lista de relacionados, que conta com uma importante ausência de última hora: Rodrigo Caio.O zagueiro não se encontra em condições físicas ideais e, assim como no último do jogo do Fla (contra o ABC pela Copa do Brasil), quando foi poupado da relação, é carta fora do baralho para Renato Gaúcho. De acordo com o Flamengo, Rodrigo Caio realizará o seguinte procedimento:
- O atleta Rodrigo Caio fará um trabalho de reequilíbrio biomecânico e muscular nas próximas semanas - informou o Rubro-Negro.
O Flamengo também externou que o goleiro Hugo Souza não foi relacionado pois está com sintomas de gripe, mas ressaltou que "exames realizados neste sábado descartaram Covid-19". João Fernando entrou em seu lugar.
Rodrigo Caio e Hugo Souza se juntam a Rodrigo Muniz (infectado com Covid-19), Renê (problema na coxa) e Piris da Motta, ainda no departamento médico, e César, em recuperação de uma grave lesão no joelho. Já Hugo Moura ficou fora da lista de Portaluppi pois está em viés de saída do clube - vai atuar no Lugano, da Suíça, por empréstimo.
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
Sem poder contar com os jogadores citados acima, o Flamengo se prepara para enfrentar o Corinthians neste domingo, às 16h, na Arena Corinthians, pela 14ª rodada do Brasileirão. O LANCE! transmite o embate em Tempo Real.
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