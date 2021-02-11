Rodrigo Caio avança na recuperação e eleva chance de voltar no domingo

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Reabastecido de esperança pelo título após o tropeço do Internacional na última noite, o Flamengo pode contar com um reforço caseiro já na próxima rodada. Isso porque, nesta quinta-feira, Rodrigo Caio avançou na recuperação de uma lesão muscular e treinou uma parte da atividade com o elenco no Ninho do Urubu. A informação inicial é do site "ge". Antes, Rodrigo vinha trabalhando separado, em processo de transição com os preparadores físicos. Dúvida para o jogo deste domingo, contra o Corinthians, o zagueiro tem boas chances de voltar a ser relacionado por Rogério Ceni.

Rodrigo Caio desfalcou o Fla contra Athletico-PR, Grêmio, Sport, Vasco e Red Bull Bragantino e, agora, mostra estar recuperado da lesão muscular na coxa. Contudo, ele só deve ir a campo se estiver 100% fisicamente.

Outro que tende a voltar é Diego Ribas, suspenso na última rodada e recuperado de uma entorse no tornozelo. O camisa 10 vinha atuando ao lado de Gerson no meio, enquanto Willian Arão tem integrado a zaga ao lado de Gustavo Henrique, enquanto Rodrigo Caio é baixa.

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