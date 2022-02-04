Rodrigo Caio atualiza processo de recuperação no Flamengo: 'Força e esperança que tudo vai dar certo'

Assolado por diversas lesões nos últimos meses, Rodrigo Caio não escondeu a dificuldade encontrada durante o processo de recuperação de uma infecção causada após cirurgia (artroscopia) no joelho direito, em meados de dezembro. Em seu Instagram, nesta sexta-feira, o zagueiro do Flamengo reforçou a sua "força e esperança" no tratamento. - Fala, pessoal, mais um período de fisioterapia. Com força e esperança que tudo vai dar certo. Toda semana vou postar vídeos do meu tratamento, para que vocês possam acompanhar e ver a minha evolução no dia a dia. Difícil sempre é quando você machuca, mas a esperança e a força dentro de nós prevalece. Vamos com tudo! - postou Rodrigo Caio. Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW