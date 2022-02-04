Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rodrigo Caio atualiza processo de recuperação no Flamengo: 'Força e esperança que tudo vai dar certo'
futebol

Rodrigo Caio atualiza processo de recuperação no Flamengo: 'Força e esperança que tudo vai dar certo'

Em vídeo postado nas redes sociais, zagueiro avisou aos seus seguidores que compartilhará semanalmente a sua situação física...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 14:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 14:41
Assolado por diversas lesões nos últimos meses, Rodrigo Caio não escondeu a dificuldade encontrada durante o processo de recuperação de uma infecção causada após cirurgia (artroscopia) no joelho direito, em meados de dezembro. Em seu Instagram, nesta sexta-feira, o zagueiro do Flamengo reforçou a sua "força e esperança" no tratamento. - Fala, pessoal, mais um período de fisioterapia. Com força e esperança que tudo vai dar certo. Toda semana vou postar vídeos do meu tratamento, para que vocês possam acompanhar e ver a minha evolução no dia a dia. Difícil sempre é quando você machuca, mas a esperança e a força dentro de nós prevalece. Vamos com tudo! - postou Rodrigo Caio. Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
- Não nos preocupamos com prazo, mas que ele cumpra etapas. Primeiro com fisioterapia com retorno gradual para fortalecimento muscular e depois a transição no campo para após todo esse processo treinar com todo o elenco.
> Veja a tabela do Cariocão
Sem Rodrigo Caio, o Flamengo, agora, volta a campo para o clássico contra o Fluminense, a ser realizado às 16h deste domingo, no Nilton Santos, pela 4ª rodada do Carioca. O LANCE! acompanha o jogo em Tempo Real.
Crédito: RodrigoCaiochegouaoFlamengoem2019(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados