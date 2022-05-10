Rodrigo Caio abre o jogo sobre recuperação e agradece ao departamento médico do Flamengo

Sem disputar uma partida oficial desde dezembro de 2021, Rodrigo Caio vive a expectativa de voltar a defender o Flamengo em breve. Relacionado para os jogos contra Altos-PI e Botafogo, neste mês, o zagueiro está em fase final de recuperação da cirurgia no joelho direito, a qual foi retardada pela infecção no local do ponto, em janeiro. Em entrevista ao canal "Barbaridade", o camisa 3 falou sobre o processo, e, inclusive, agradeceu ao departamento médico do Fla.- Tive uma cirurgia com 15 anos de idade e tive que reconstruir toda minha patela. Ela vai criando deformidade e mudando o formato. Meu joelho está perfeito. Não vou fazer cirurgia plástica para mudar ele. Minha recuperação vem sendo muito positiva. Com a infecção, retardei muito minha recuperação. Perdi 8kg, 4,5kg de massa muscular. A perna murchou e só aparecia joelho - explicou Rodrigo Caio, diante dos questionamentos sobre a aparência do seu joelho.E MAIS: Confira a classificação e as próximas rodadas do Brasileirão!Rodrigo Caio já vinha convivendo com problemas físicos antes da cirurgia, em dezembro de 2021. Entre janeiro de 2020 e setembro de 2021, levantamento do LANCE! mostrou que o zagueiro desfalcou o time em mais da metade dos jogos do Flamengo - relembre aqui!Neste mês, Rodrigo Caio foi relacionado para os jogos contra Altos-PI, pela Copa do Brasil, e Botafogo, pelo Brasileirão, mas não entrou em campo. A participação do atletas nas viagens - como já havia acontecido na Supercopa do Brasil, contra o Atlético-MG - foi a pedido do técnico Paulo Sousa, dando início ao processo de reintegração.