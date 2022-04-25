Rodízio e contratações: entenda como quinteto 'sumiu' no Corinthians de Vítor Pereira

A formação com o quinteto composto por Giuliano, Paulinho, Renato Augusto, Willian e Róger Guedes, que fez sucesso na curta passagem de Fernando Lázaro, caiu em desuso desde a chegada de Vítor Pereira no Corinthians.> GALERIA - Defesa do Corinthians colapsa no Dérbi; veja notas

A última vez que os cinco jogadores atuaram juntos sob o comando de Vítor foi na semifinal do Paulistão, contra o São Paulo. Naquela ocasião, todos começaram como titular, e o quinteto foi mantido até os 13 minutos do segundo tempo, quando Júnior Moraes substituiu Paulinho.

Antes do duelo eliminatório contra o Tricolor do Morumbi e da chegada do técnico lusitano, os cinco atletas atuaram juntos em 222 dos 450 minutos das cinco partidas que o Timão disputou sob o comando de Fernando Lázaro, representando 49,3% dos minutos totais nesse período como interino.

Há duas razões que explicam o sumiço do que já foi chamado 'quinteto mágico': rodízio e novas peças. Há quase dois meses no cargo, Vítor Pereira e sua comissão adotaram um rodízio no elenco para poder sobreviver ao calendário brasileiro, dificultando a possibilidade de repetir escalações.

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Outro motivo por trás dos cinco atletas não atuarem mais juntos pode ser respondido pelo movimentação do clube na janela de transferências. Maycon e Júnior Moraes foram contratados e aumentaram a competividade no meio-campo e ataque.

A contratação que mais afetou a estrutura do quinteto foi a do camisa 5, que passou a ser titular e restringiu os minutos de Giuliano na equipe. Júnior Moraes ainda não conseguiu engrenar no Corinthians, e isso reabriu espaço para Róger Guedes brigar com ele e Jô pela vaga do centroavante titular do time.

MINUTOS DE CADA JOGADOR DO QUINTETO COM VÍTOR PEREIRAGiuliano - 463 minutosWillian - 680 minutosPaulinho - 716 minutosRóger Guedes - 720 minutosRenato Augusto - 724 minutos