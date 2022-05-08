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Rodízio de Vítor Pereira dá nova chance a garoto no Corinthians

Destaque do time sub-20, atacante Filipe Augusto voltou a ser relacionado a um jogo pelo Timão...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 07:04

LanceNet

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Publicado em 

08 mai 2022 às 07:04
Com o rodízio de jogadores promovido pelo técnico Vítor Pereira no Corinthians, inevitavelmente alguns atletas mais jovens, que não necessariamente integram o elenco principal, têm ganho chances de pintarem em algumas circunstâncias. E a bola da vez é o atacante Felipe Augusto, do sub-20, relacionado para a partida contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (8), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história do Timão> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no BrasileirãoNo último sábado (7), o centroavante marcou um gol na goleada corintiana por 5 a 0 sobre o ECUS Suzano, pela segunda rodada do Paulistão Sub-20. No mesmo dia, Jô sentiu dores no joelho esquerdo, foi preservado da última atividade do Timão de olho no Massa Bruta e ficou fora da lista de relacionados para a partida, dando espaço para Felipe.
O atacante, que é prata da casa, tem sido presença constante para completar os treinamentos do Corinthians. Nomes como o lateral Léo Maná, o zagueiro Robert Renan, o meia Matheus Araújo e o atacante Giovane também têm se tornado ativos no cotidiano do elenco profissional – os dois últimos citados, inclusive, também balançaram as redes contra o ECUS.
Felipe Augusto chegou a ser relacionado uma vez nas mãos de Vítor Pereira, quando o time foi jogar em Londrina-PR diante da Portuguesa-RJ, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, VP mandou um time totalmente alternativo, mas o garoto não teve chance de entrar em campo.
Felipe também disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do ano, foi titular em todos os quatro jogos que o Timãozinho, e deixou um gol marcado.
No ano passado, Felipe chegou a compor o elenco profissional do Corinthians, tendo sido relacionado para alguns jogos e até mesmo tendo a oportunidade de entrar em campo na temporada em questão, o que aconteceu quatro vezes.
Crédito: FilipeAugustofoiàsredesnestesábado(7,peloPaulistãoSub-20(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians)

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