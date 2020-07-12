Rodinei tem prorrogação de empréstimo no Inter tratada junto ao Flamengo

Crédito: Max Peixoto/MS+

Tendo conseguido se ambientar bem ao Internacional e disputando posição com o argentino Renzo Saravia, a continuidade do lateral-direito Rodinei no clube por tempo maior do que o atualmente previsto está sendo tratado junto ao Flamengo, dono dos direitos do atleta. A informação é do portal 'Gazeta Esportiva'.

O acerto entre Flamengo e Inter que aconteceu em janeiro previa a estadia do lateral de 28 anos de idade no clube do Beira-Rio até o mês de dezembro desse ano.

Contudo, a pausa forçada das competições devido a pandemia do novo coronavírus e a previsão de maior "aperto" no calendário tem conduzido a situação de Rodinei para que ele prorrogue seu atual vínculo, por ora, até maio de 2021.