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futebol

Rodinei tem prorrogação de empréstimo no Inter tratada junto ao Flamengo

Atleta que disputa posição com Renzo Saravia, pedido expresso de Eduardo Coudet, tem atual vínculo terminando em dezembro desse ano...

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 17:23

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2020 às 17:23
Crédito: Max Peixoto/MS+
Tendo conseguido se ambientar bem ao Internacional e disputando posição com o argentino Renzo Saravia, a continuidade do lateral-direito Rodinei no clube por tempo maior do que o atualmente previsto está sendo tratado junto ao Flamengo, dono dos direitos do atleta. A informação é do portal 'Gazeta Esportiva'.
O acerto entre Flamengo e Inter que aconteceu em janeiro previa a estadia do lateral de 28 anos de idade no clube do Beira-Rio até o mês de dezembro desse ano.
Contudo, a pausa forçada das competições devido a pandemia do novo coronavírus e a previsão de maior "aperto" no calendário tem conduzido a situação de Rodinei para que ele prorrogue seu atual vínculo, por ora, até maio de 2021.
Desde que chegou ao Internacional, o atleta fez nove partidas (seis delas pela Libertadores e três no Campeonato Gaúcho) e ainda não balançou as redes pelo clube gaúcho.

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