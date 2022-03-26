Rodinei segue treinando à parte no Flamengo; elenco folga no domingo

Em conversas para renovar seu contrato com o Flamengo até 2024, o lateral-direito Rodinei treinou à parte do elenco principal neste sábado, mais uma vez, após sentir um desconforto muscular na coxa direita na última sexta. A manhã foi de atividades no gramado do Ninho do Urubu para os demais atletas à disposição de Paulo Sousa, que aguardam a definição do adversário na final do Carioca. Neste domingo, no Maracanã, Fluminense e Botafogo se enfrentam.Com 10 dias livres para treinos até a decisão do Estadual, o técnico português tem outras baixas neste momento, além de Rodinei. O meia Arrascaeta e o lateal Isla estão com as seleções do Uruguai e Chile, respectivamente, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Já Rodrigo Caio, Pablo e Bruno Henrique estão entregues ao DM. Apenas o atacante tem chances de atuar nos dias 31 e 3. Neste domingo, o elenco do Flamengo recebe folga e retoma as atividades na segunda-feira, já sabendo quem será o adversário na decisão do Carioca. O time de Paulo Sousa buscará o inédito tetra do Estadual, e as partidas estão marcadas para quinta-feira, dia 31 de março, às 20h, e 3 de abril, domingo, 16h.O Santos quer contar com o atacante Martínez e segue confiante na contratação do jogador mesmo após recusa do Barcelona de Guayaquil. Já o São Paulo terá a força do Morumbi lotado para encarar o Corinthians no domingo. E o goleiro Navas abriga refugiados da guerra. Veja tudo no LANCE! Rápido" />