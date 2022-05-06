Rodinei segue na esquerda? Veja a justificativa de Paulo Sousa sobre a opção no último jogo do Flamengo

Assolado por problemas físicos, o Flamengo ainda viu jogadores saírem por dores musculares contra o Talleres, como Pablo e Filipe Luís. O último deixou o campo para a entrada de Rodinei nos minutos finais, sendo que Paulo Sousa tinha Ayrton Lucas como opção no banco. O técnico, que segue treinando com o lateral-direito também do outro lado do setor, justificou a escolha em entrevista coletiva.Questionado após o empate de 2 a 2 em Córdoba, o Mister sublinhou que Ayrton Lucas, que estreou contra o Altos-PI (Copa do Brasil), ainda não está em totais condições:

- O Ayrton vem de uma lesão que leva muito tempo na recuperação e optamos por um jogador fisicamente mais inteiro para os duelos físicos. Parece que acertamos bem. Ele não perdeu um lance, deu continuidade ao nosso lance tanto por dentro como por fora. Por isso, estamos supersatisfeitos. Aliás, todos os jogadores que entraram hoje após a saída do Pablo. Até ali, tínhamos o domínio do jogo - comentou Paulo Sousa.

Em imagem divulgada nesta sexta pela "FlaTV" (veja abaixo), Rodinei aparece realizando uma atividade específica de cruzamentos pelo lado esquerdo, inclusive efetuando o movimento com a perna canhota. Pode ser um indício de que o camisa 22 volte a ser utilizado com pé trocado no próximo jogo, contra o Botafogo. Vale lembrar que o Fla negociou Ramon, emprestado ao Red Bull Bragantino, e Renê, que deixou o clube em definitivo para assinar com o Internacional. Ambos eram opções para Paulo Sousa antes mesmo de Ayrton Lucas chegar por empréstimo - junto ao Spartak Moscou.

A ver quais serão as opções escolhidas por Paulo Sousa, que não deve ter problemas para escalar Filipe Luís, uma vez que o camisa 16 treinou sem restrições nesta manhã. A lista de relacionados para o clássico saíra neste sábado, dia da viagem para Brasília, aliás.

> Veja a tabela do Brasileirão

Em tempo: Flamengo e Botafogo se enfrentam às 11h deste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.