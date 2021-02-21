Rodinei é o único desfalque do Internacional para encarar o Corinthians

Na briga pelo título do Brasileirão, o Internacional terá um desfalque para a rodada decisiva. Trata-se do lateral-direito Rodinei, que foi expulso diante do Flamengo e não encara o Corinthians.
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Com a ausência do titular, o técnico Abel Braga vai promover a entrada do jovem Heitor, que já participou do jogo deste domingo.
Cenário
Na vice-liderança com 69 pontos, o Internacional precisa vencer o Corinthians e torcer por um tropeço do Flamengo diante do São Paulo, no Morumbi.