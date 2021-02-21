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futebol

Rodinei é o único desfalque do Internacional para encarar o Corinthians

Lateral-direito foi expulso no começo da etapa final e não vai atuar diante do clube paulista...
LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 18:36

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 18:36

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Na briga pelo título do Brasileirão, o Internacional terá um desfalque para a rodada decisiva. Trata-se do lateral-direito Rodinei, que foi expulso diante do Flamengo e não encara o Corinthians.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Com a ausência do titular, o técnico Abel Braga vai promover a entrada do jovem Heitor, que já participou do jogo deste domingo.
Cenário
Na vice-liderança com 69 pontos, o Internacional precisa vencer o Corinthians e torcer por um tropeço do Flamengo diante do São Paulo, no Morumbi.

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