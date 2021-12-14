Rodinei agita o mercado da bola: veja prós e contras da possível saída do lateral do Flamengo

Mesmo após o fim da temporada, o Flamengo ainda segue tímido no mercado da bola. Até aqui - fora Bruno Viana, que não terá a opção de compra exercida -, Rodinei é o único nome do Rubro-Negro que movimentou o vaivém. Isso acontece porque o clube já recebeu propostas do Charlotte FC, dos Estados Unidos, e contatos de São Paulo e Internacional pelo lateral. Por isso, a seguir, o LANCE! mostra os prós e contras da saída do jogador da Gávea.> Exclusivo: Zico escreve carta ao L!: "Revivendo o Mundial 40 anos depois"PRÓS

Apesar de ter feito uma temporada regular com o Internacional, Rodinei não conseguiu se firmar como titular no Flamengo. Nesta temporada, ele foi a terceira opção do time - ficou atrás de Isla, o titular, e de Matheuzinho, o reserva imediato do chileno.

Dessa forma, encontrar um denominador comum com outro clube será uma forma do Flamengo fazer caixa com um jogador que atua em uma posição já bem servida no elenco.

Também é importante destacar que a possível venda pode ajudar o Flamengo na busca pelo novo treinador. Na janela de 2020, após a saída de Jesus, os nomes da mesa do departamento de futebol foram reduzidos devido à realidade financeira do clube, que sofreu por causa a pandemia. Vale lembrar que o Fla enviou uma proposta ao Charlotte FC, em que pedia 1 milhão de dólares pelo lateral.CONTRAS

O lado ruim de negociá-lo é que Rodinei é um dos jogadores mais queridos no vestiário do Flamengo. O grupo gosta do lateral-direito, que ajuda a criar um clima descontraído nos bastidores - isto é importante, sobretudo pela quantidade de crises que o Fla viveu no último ano.

Além de fora de campo, Rodinei também pode ser útil dentro dele. Com Renato Gaúcho, por exemplo, além da lateral-direita, ele também atuou mais avançado, como um ponta pela direita.

Nesse sentido, como o departamento médico do Flamengo conviveu com uma alta rotatividade de atletas, é importante ter, além de profundidade de elenco, jogadores que saibam e possam cumprir mais de uma função. Isso, então, é um ponto que conta a favor de Rodinei.