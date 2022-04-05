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futebol

Rodallega prega 'união' no Bahia antes da estreia na Série B

Tricolor de Aço inicia a sua trajetória na competição nacional na sexta-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2022 às 17:24

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 17:24

O ano de 2022 tem sido complicado para o Bahia. Sem sucesso nos torneios que disputou, o elenco acumula decepções e vê a pressão da torcida aumentar a cada semana.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Nesta sexta-feira, o Esquadrão de Aço inicia a sua caminhada na Série B contra o Cruzeiro e o atacante Rodallega analisou o momento do time.
‘Acho que as eliminações aumentam a responsabilidade. Tem que aumentar. A gente sabe que foi um erro ser eliminado das competições. Sabemos da responsabilidade que temos. É muito importante começar com o pé direito e dar uma volta na página. É esquecer um pouco o tema dos outros campeonatos’.
Treinos
Com as eliminações na Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, o Esquadrão de Aço viu o calendário ficar livre e teve um bom período para colocar em dia a parte física e tática dos jogadores.
Na visão de Rodallega, o time vai chegar disposto a encarar seus principais rivais no torneio nacional.
‘O Bahia está tentando chegar no 100%. A gente trabalhou muito bem, muito forte. Trabalhos táticos, físicos e mentais. Tem o trabalho individual, cada um sabe o que tem que melhor. É colocar em prática na sexta-feira', espera.
Crédito: Foto:Divulgação/Bahia

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