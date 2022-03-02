'Rodagem' na Europa e ambição de sobra: veja o perfil inicial de reforços para o Botafogo da 'Era John Textor'

O Botafogo começou a moldar sua nova cara. Ao engatilhar as contratações do zagueiro Philipe Sampaio e do meio-campista Lucas Piazón, o Alvinegro indicou para onde está o radar da "Era John Textor" neste primeiro momento: jogadores jovens, com vivência no futebol europeu e ambição por sonhos ainda maiores.

> GALERIA: Zagueiro Pablo está deixando a Rússia: veja jogadores que atuam no país e quando encerram seus contratos! Philipe Sampaio, de 27 anos, ajudou o Guingamp a ter solidez defensiva. A equipe da segunda divisão francesa chegou a ficar 700 minutos sem sofrer gols (entre o fim da temporada 2020/2021 e o começo da atual). Além disto, das 44 partidas nas quais atuou, em 17 vezes os adversários não estufaram as redes. O atleta também tem vasta passagem pelo futebol português e atuou na Rússia.

A vivência de Lucas Piazón no futebol europeu é mais ampla. Formado nas categorias de base do Chelsea, o jogador de 28 anos despontou de forma promissora. Campeão da FA Youth Club sub-18 pelos Blues, o meia teve dois títulos pela Seleção Brasileira.

Em 2011, foi campeão sul-americano sub-17 sob o comando de Emerson Ávila. Três anos depois, venceu o Torneio de Toulon, na geração da Seleção Sub-20 que tinha os zagueiros Marquinhos e Rodrigo Caio, além do atacante Luan. Posteriormente, porém, não conseguiu sua afirmação no Chelsea. Com isso, passou a rodar por clubes da Espanha, França e Alemanha, até que partiu para o futebol português. No Rio Ave, teve atuações promissoras, mas não conseguiu uma sequência mais forte.

Em sua chegada no Braga, Piazón destacou-se em alguns fundamentos: cobranças de escanteio e falta, finalizações de longe e boa distribuição de passes.

Outro reforço especulado no clube segue o mesmo perfil das duas novidades do Alvinegro. De acordo com o "Blog da Nadja", da jornalista Nadja Mauad, o atacante Vitinho também está no radar alvinegro. O jogador de 22 anos, que é do Dínamo de Kiev, desembarcou da Ucrânia em meio à tensão que envolve o país e a Rússia.

O Botafogo chegou a sondar a situação de Vitinho. Porém, o clube tem vasta concorrência: Athletico-PR, Internacional e de dois times paulistas querem contar com o atacante.

O mercado tende a ficar cada vez mais agitado.