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Rodada final: com dores na coxa direita, Morato é dúvida no Vasco que vai enfrentar o Londrina

Ponta cruz-maltino deverá ser desfalque do Cruz-Maltino contra a equipe paranaense, que luta para não ser rebaixada à Série C do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2021 às 17:05

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 17:05

O Vasco deverá ter um desfalque, para o jogo contra o Londrina, em relação à equipe que iniciou a partida contra o Remo, na semana passada. O ponta Morato está com dores na coxa direita e, desta forma, não deverá viajar para o último duelo do Cruz-Maltino na temporada. A informação foi publicada primeiramente pelo "Ge", e confirmada pelo LANCE!.Morato é um dos jogadores em fim de contrato - no caso dele, de empréstimo - e que dificilmente continuarão em São Januário. Ele, portanto, pode já ter feito a última partida com a cruz de malta.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Quem também não deverá jogar é o lateral-direito Cayo Tenório. Desejado em campo por parte da torcida após o fim das chances de acesso do time, o defensor sofreu um trauma no joelho esquerdo antes do duelo contra o Remo. E segue no departamento médico.
Crédito: MoratofoibastanteutilizadopeloVasconatemporada,masdeveráserdesfalque(RafaelRibeiro/Vasco

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