Rodada final: com dores na coxa direita, Morato é dúvida no Vasco que vai enfrentar o Londrina

O Vasco deverá ter um desfalque, para o jogo contra o Londrina, em relação à equipe que iniciou a partida contra o Remo, na semana passada. O ponta Morato está com dores na coxa direita e, desta forma, não deverá viajar para o último duelo do Cruz-Maltino na temporada. A informação foi publicada primeiramente pelo "Ge", e confirmada pelo LANCE!.Morato é um dos jogadores em fim de contrato - no caso dele, de empréstimo - e que dificilmente continuarão em São Januário. Ele, portanto, pode já ter feito a última partida com a cruz de malta.