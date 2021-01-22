Rodada ajuda, Flamengo faz sua parte e quase dobra chances de conquistar o título do Brasileirão

A 31ª rodada do Brasileirão chegou ao fim e, com a vitória sobre o Palmeiras e os demais resultados, o Flamengo quase dobrou as chances de conquistar o título de acordo com o site "Infobola". A probabilidade do Rubro-Negro - que alcançou os 55 pontos e está a quatro do líder Internacional, com 59 - ser bicampeão nacional ao fim da atual temporada saiu de 9% e chegou aos 14%.
O Colorado, que venceu o São Paulo por 5 a 1 no Morumbi e "roubou" a primeira posição do Tricolor, também elevou suas chances: de 26% foi para 50%. O time paulista, por sua vez, sofreu uma grande queda: de 39% para 17%.
Os demais concorrentes ao título do Brasileirão são Atlético-MG, com 14%, Palmeiras, com 3%, e Grêmio, com 2%, segundo as contas do site "Infobola".