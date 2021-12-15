Rocha, Mayke e aposta em Garcia: como o Palmeiras pensa sua lateral direita para 2022

Na última sexta-feira (10), um dia após o término do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras acertou a renovação do lateral direito Gustavo Garcia, de 19 anos. O jovem, que tinha vínculo até o fim de 2023, terá seus direitos econômicos pertencentes ao Verdão até julho de 2024.

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A renovação de Garcia tem um motivo: segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, a diretoria do Palmeiras acredita que o jovem deve ocupar a condição de titularidade em, no máximo, dois anos, dando sequência ao processo de renovação do elenco, fazendo companhia para Mayke e Marcos Rocha, que são as opções do clube para a função na nova temporada.

Por mais que o nome de Giovanni González, do Peñarol, tenha sido procurado, a tendência é que o clube vá, ou ao menos inicie o ano, com as opções que já tem em casa. Uma oportunidade de negócio pode alterar o cenário, mas é visto como improvável por pessoas da direção de futebol.

Veja a tabela completa do Mundial de ClubesRocha e Mayke tem moral com a comissão técnica, com o grupo e com a direção do clube. Nos aspectos técnico e pessoal, a dupla agrada e será mantida.

Garcia renovou recentemente seu contrato com o Palmeiras até 2024 e declarou estar muito satisfeito com a fase vivida no Verdão.

– Muito Feliz pelo momento que estou vivendo, e ainda mais motivado para dar continuidade no que vem sendo trabalhado dia após dia! Deus e família em primeiro lugar e a Sociedade Esportiva Palmeiras em confiar e acreditar em meu trabalho, seguimos em busca de grandes objetivos…Gratidão – destacou nas redes sociais.

Um dos destaques das categorias de base do Verdão, o jovem soma 25 partidas na temporada do Sub-20, com um gol marcado. Enquanto isso, pelo profissional de Abel Ferreira, o lateral já atuou em 11 oportunidades, sendo aproveitado no Campeonato Paulista e na reta final do Campeonato Brasileiro.

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Com certa experiência no time principal, o camisa 32 deverá ganhar mais minutos com o time no Paulistão de 2022. Tendo as disputas do Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana em fevereiro, o Verdão deverá entrar no certame estadual com um plantel recheado de Crias da Academia.