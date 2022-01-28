Robson sem Bambu! Zagueiro é apresentado pelo Corinthians, evita apelido e fala sobre desafio no Timão

Revelado no Santos, em 2018, o jogador explodiu no ano seguinte jogando pelo Athletico-PR e foi rapidamente negociado com a equipe francesa. No entanto, na última temporada o defensor sofreu um edema ósseo e perdeu espaço no Velho Continente. Recuperado da lesão, o atleta busca reescrever a sua história estando novamente no futebol brasileiro, perto da família e vivendo aquilo que o próprio classifica como uma 'aventura'.

- Para mim, individualmente, foi um ano difícil. Sou um cara que quer sempre estar em campo, mas aconteceu. Tive lesões que impediram de fazer o que mais amo. São coisas que acontecem na vida de um atleta. O mais importante é estar perto da nossa família que vai nos acolher. Eu me mantive firme. O mais importante é sempre querer dar a volta por cima. Voltar a atuar. Sempre tive o sonho de ter chance de jogar no futebol europeu. Não só meu, mas de tantos outros jovens. Dar esse passo atrás (de retornar ao Brasil), passa muitas coisas na cabeça. Cabeça tranquila. O mais importante é estar feliz. Encarar essa aventura - destacou Robson.

Ainda que veja o retorno ao Brasil como um passo atrás na carreira, o zagueiro exaltou a grandeza do Corinthians, e considera a sua chegada ao clube do Parque São Jorge um grande desafio.

- Com certeza. Vai ser um desafio muito grande, por estar voltando agora. Corinthians voltando a disputar grandes competições. Feliz de participar. Vai ser desafio. Vou procurar encarar da melhor maneira possível. Preparar a cabeça e ajudar os companheiros. Desafio para todos os jogadores - trouxe o atleta.