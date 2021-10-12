Robson fica próximo de retornar, mas Luiz Felipe e Kaiky seguem fora

O Santos deve contar em breve com a volta do zagueiro Robson Reis, que vinha sendo desfalque no Peixe por conta de desconforto muscular. O Menino da Vila está treinando no campo e deve breve ficar disponível para o técnico Fábio Carille nos próximos dias.Por outro lado, Kaiky, que foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 no reto femoral em um treinamento e Luiz Felipe, com um edema na região miotendinea da posterior, deve ficar seguir fora por pelo menos algumas semanas para estarem 100%.

- O Robson já está treinando e mais um pouquinho de ritmo de treino para ele ficar à disposição e brigar pela titularidade. Já o Kaiky e o Luiz Felipe vamos precisar esperar mais um pouquinho. Estão no campo, isso é legal, daqui a pouco vem para parte técnica - disse.O Santos enfrenta o Atlético-MG, nesta quarta-feira (13), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O Peixe no momento ocupa a 16ª colocação com 28 pontos após a vitória contra o Grêmio, feito que acabou com a marca negativa de 11 jogos sem vencer.